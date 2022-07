Tour ONLINE: 15. etapa. Zvlněný profil, šance pro úspěšný únik i sprintery

Tour de France rychle běží dál, dnešní patnáctá etapa už uzavírá druhý týden nejslavnější cyklistického závodu. Jezdci na trase z Rodezu do Carcassonne absolvují 202,5 kilometrů a čekají je dvě horské prémie třetí kategorie. Zvlněný profil by mohl nahrávat úspěšnému úniku. Žlutý dres dál hájí Dán Jonas Vingegaard před Slovincem Tadejem Pogačarem. ONLINE přenos z průběhu celého dne sledujte na iSport.cz!

KUDY SE JEDE

Promiňte, že od cyklistiky odbíháme k fotbalu, ale v zemi dvojnásobných mistrů světa to snad ani jinak nejde. Rodez, město na vrcholu pomyslného trojúhelníku mezi Toulouse a Montpellierem, je spojené s klanem Zidanů. Táta Zinedine je v místním druholigovém klubu akcionářem a jeho nejstarší syn Enzo tam teď hraje.

ETAPA OČIMA ROMANA KREUZIGERA

„Pokud nechají sprinteři odjet správnou skupinu, je to poměrně kontrolovaná etapa, kde by mohli dojet sprinteři. Je to dvoustovka a nastoupají 2600. Poslední kopec je 50 kilometrů před cílem, to by spurtéři měli zvládnout. Tady budou ve hře lidi, kteří přejedou kopce a nebudou úplně zničení.“