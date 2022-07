Nejlepší muži na Tour: bitva, pád i velké gesto. Už asi vyhrál, řekl obhájce

Možná že to byl jeden z rozhodujících momentů 109. ročníku Tour de France. Ale třeba také ne. „Nevím to já a myslím, že to neví nikdo,“ prohlásil Tadej Pogačar. Na co reagoval?

Šlo o jeho pád při klesání z vrcholu Col de Spandelles. Už při výjezdu na něj přišel obhájce prvenství hned s několika nástupy, se kterými ale neměl Jonas Vingegaard, vezoucí žlutý dres, sebemenší potíže. Vždy se zavěsil za Pogačarovo zadní kolo a nedal mu sebemenší naději.

Stejně to vypadalo i ve sjezdu do chvíle, než měl v zatáčce Dán potíž a málem ji nevybral. Ačkoliv musel i vycvaknout tretru z pedálu, vše ustál. Pogačar si v tu chvíli sice vypracoval menší náskok, ale velmi rychle byl žlutý dres zase u toho bílého.

Pak ale udělal chybu v zatáčce pro změnu Pogačar, který sice kontrolovaně, ale přesto skončil po nájezdu na štěrk na zemi. Velmi rychle se zvedl, přičemž ukázal roztržené kraťasy, a zase pokračoval. Návrat mu dost usnadnil Vingegaard gestem fair play, kdy na svého největšího rivala počkal. V momentu, kdy k němu Slovinec přijel, mu jako poděkování podal ruku a zase společně pokračovali dolů.

„Nevím, jestli mě ten pád ovlivnil. Rozhodně není příjemné spadnout. Riskoval jsem a spadl, byla to moje chyba. Každopádně myslím, že Jonas byl zkrátka silnější,“ uznal pak Pogačar. Na Vingegaarda už pak po nástupu Wouta van Aerta nedokázal reagovat, a tak do cíle dojel druhý a jeho ztráta na lídra Tour de France se navýšila na současných 3:26 minuty.

„Jonas už nejspíš letošní Tour vyhrál. Ale mám tam ještě dvě etapy a zkusím bojovat až do Paříže,“ slibuje dvojnásobný vítěz Staré dámy.

Gesto fair play: