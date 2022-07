Vingegaardova dominance na Tour! V 18. etapě odrazil Pogačarovy útoky

„Neuvěřitelné. Ráno jsem říkal své přítelkyni a dceři, že pro ně chci vyhrát a mám radost, že se to povedlo. Jsem rád, že už to mám za sebou. Byla to strašná dřina. Pořád zbývají dva dny, než pojedeme do Paříže, takže nesmíme polevit,“ řekl Vingegaard, jenž si zopakoval prvenství z alpské 11. etapy, po které se oblékl do žlutého trikotu vedoucího jezdce.

Pětadvacetiletý jezdec stále Jumbo-Visma už by ho měl udržet až do nedělního cíle v Paříži. Peloton čeká poslední náročná prověrka v sobotu, kde se pojede časovka na 40,7 kilometru.

Pogačara ve čtvrtek potkal pád ve sjezdu zhruba 29 kilometrů před cílem, když nevybral zatáčku a po štěrku sjel do příkopu. Vingegaard na něj ale sportovně počkal a poté si oba favorité na celkové vítězství podali ruku.

Dánský jezdec oplatil slovinskému obhájci porážku ze středeční pyrenejské etapy, v níž svedli souboj o vítězství ve spurtu. Tentokrát Vingegaard ujel svému rivalovi v závěrečných pěti kilometrech stoupání do Hautacamu.

Třetí místo obsadil s dvouminutovou ztrátou Belgičan Wout van Aert, který dlouho usiloval o etapový úspěch v úniku. Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu opět navýšil jasné vedení v bodovací soutěži, kterou rozhodl ve svůj prospěch v předstihu již ve středu.

Vingegaard si ve čtvrteční etapě zajistil puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře, o který připravil Němce Simona Geschkeho.

Cyklistický závod Tour de France - 18. etapa

(Lurdy - Hautacam, 143,5 km):

1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 3:59:50, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -1:04, 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -2:10, 4. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -2:54, 5. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -2:58, 6. Lucenko (Kaz./Astana-Kazachstán), 7. Martínez (Kol./Ineos Grenadiers) oba -3:09, 8. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -3:27, 9. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -4:04, 10. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -4:09.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 71:53:34, 2. Pogačar -3:26, 3. Thomas -8:00, 4. Gaudu -11:05, 5. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic) -13:25, 6. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert) -13:43, 7. Vlasov -14:10, 8. Bardet (Fr./DSM) -16:11, 9. Lucenko -20:09, 10. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -20:17.