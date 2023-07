S Kreuzigerem za kulisy Tour: I v autě je to stres. Popsal práci i trendy

Desetkrát ji jel jako závodník. Letos přesto zažívá Roman Kreuziger na Tour de France velkou premiéru. Je zde jako sportovní ředitel týmu Bahrain-Victorious a řídí jedno z aut, které jede za pelotonem. Už si tuto roli vyzkoušel loni na španělské Vueltě. „Ale na Tour je to jiné v tom, že je tady strašně moc motorek, i v autě je to obrovský stres,“ prozradil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Mrzí ho, že jako jezdec nikdy nemohl na legendární Puy de Dome?

Všimli jste si už v televizních přenosech při právě probíhající Tour de France lidí, kteří podél trati, oblečení v týmových vestičkách či tričkách, předávají svým závodníkům občerstvení? Vymýšlet to, kde budou stát, má letos v týmu Bahrain-Victorius na starosti bývalý český profesionál Roman Kreuziger.

A jak vyplývá z jeho povídání, jde o poměrně složitou logistiku. V rozhovoru přibližuje i to, proč v autě ani ve velkých vedrech nemůže moc pít, jaká panuje nálada v jeho týmu po švýcarské tragédii nebo jak to vidí v souboji Vingegaard – Pogačar.

Na Tour jste byl naposledy jako závodník v covidovém roce 2020. Jaké je vrátit se po této pauze, i když už v jiné roli?

„Tour je prostě Tour, je to něco úplně jiného v porovnání s ostatními závody. Já jsem jel jako sportovní ředitel zatím jen Vueltu, Giro v plném zápřahu ještě ne, jen jsem se tam byl letos podívat s rodinou. Ale na Tour je to jiné v tom, že je tady strašně moc motorek, i v autě je to obrovský stres. Vždycky jsem si říkal, že Tour je stres pro závodníky, ale je to tak i pro nás v autě. Je to hodně náročné v tom, že člověk musí neustále dávat pozor. Po úzkých cestách to bývá hodně hektické a je tam boj o pozice i mezi auty. Já jsem v prvním autě, řídím ho, takže je to velká zkušenost.“

Změnila se Tour de France od vašich posledních účastí?

„Řekl bych, že je to pořád stejný velký kolos. Možná organizace ještě udělala další krok k tomu, že hotely jsou o něco lepší, než bývaly. Jinak myslím, že se toho moc nezměnilo. Oni to mají natolik zmáklé, že opravdu mění jen malé detaily. Každopádně jsem nepostřehl, že by byl nějaký problém, že by něco chybělo. Organizace je jedna z nejlepších.“

Do Francie si většinou v poslední době týmy vozí vlastní kuchaře. Máte je i vy, nebo spoléháte na hotelové jídlo?

„Máme vlastní kamion s kuchyní i vlastní kuchaře, takže kluci jí pravidelně tam. A my jíme normálně v hotelu. Ale i tam je podle mě velké zlepšení, že oproti jiným rokům se ani personál nemá špatně, nemůžeme si na nic stěžovat.“

Popište, prosím, svůj den v roli sportovního ředitele na největším závodu světa.

„Běžně vstávám kolem půl osmé. Obejdeme