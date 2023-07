Smolař Tour: nejdřív připínáčky, pak tahle past... Cras dopadl ještě hůř

Bez nich by to nešlo, jenže s nimi je to taky někdy na hraně. Řeč je o fanoušcích lemujících každoročně tratě Tour de France. Hlavně těch bezohledných, kteří ve snaze mít co nejlepší záběr na mobilu nebo být vidět, ohrožují cyklisty. Kvůli jednomu si Steff Cras zlomil klíční kost a na sociálních sítích mu následně vyčinil. Připomnělo to i předloňský incident s fanynkou, kvůli které „lehla“ půlka startovního pole.