Tour de France ONLINE: Drsná 19. etapa ukáže, jestli někdo ohrozí Pogačara

OČIMA VOJTĚCHA ŘEPY

„Poslední tři etapy budou parádní. Začíná to ve vysoké nadmořské výšce, ale favoritům celkového pořadí by nijak vadit neměla. Je tam sice řidší vzduch, ale skoro všichni, kdo tady jedou, jsou na to zvyklí. Je to jednorázové, není to tak, že by se tam pohybovali delší dobu. A jednorázově to tělo zase tolik nešokuje. Výhodu zde samozřejmě budou mít lidé jako Bernal, Carapaz, Buitrago, tedy Jihoameričané. Zrovna Bernalovi by mohla sedět skvěle.“

KUDY SE JEDE

Lyžařskému resortu Isola nedaleko Azurového pobřeží dominují červené sjezdovky nad hranicí lesa. Je nejjižněji položeným francouzským zimním střediskem, proto má často zcela jiné sněhové podmínky než většina známých destinací. Výhodou je, že z panelákových hotelů můžete vyjet na lyžích přímo na svahy.