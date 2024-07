Den pravdy na Tour! Hvězdná show v Alpách, Vingegaard musí útočit

Je to tady! Tour de France + Alpy = hvězdná show. Na Cime de la Bonette v pátek závodníci na Staré dámě vyjedou po nejvýš položené vyasfaltované silnici ve Francii (2802 m). Symbolicky se tak dostaneme k vrcholu souboje o celkové prvenství. V extrémně těžké etapě ve vysoké nadmořské výšce bude tak nějak povinností Jonase Vingegaarda vymyslet plán, jak zaskočit Tadeje Pogačara. Dostane suveréna do úzkých, nebo zaúřaduje ještě Remco Evenepoel i s Janem Hirtem?

Má letošní suverén Tadej Pogačar dostatečný náskok, aby vyhrál letošní Tour de France? Jaký plán útoku vymyslí Visma-Lease a Bike s Jonasem Vingegaardem? Nemůže se přeci jen ještě projevit únava z náročného doublu Giro - Tour, který Slovinec absolvuje? Nebude mít ještě kvůli tréninkovému manku černý den Dán a nesesadí ho Remco Evenepoel z druhé příčky?

Otázky, které stále visí ve vzduchu a na které může odpovědět už dnešek. Závodníky totiž čekají pořádné alpské prověrky. V etapě, která je dlouhá jen 144,6 kilometru, pojedou do kopce víc než 60 z nich a zdolají při tom 4400 výškových metrů. A to mají na trase jen tři stoupání, jenže pořádná, a hlavně do nepříjemné nadmořské výšky.

„Favoritům celkového pořadí by ale nijak vadit neměla. Je tam sice řidší vzduch, ale skoro všichni, kdo tady jedou, jsou na to zvyklí,“ poukázal český sportovní ředitel Vojtěch Řepa na fakt, že většina závodníků už v dnešní době jezdí na vysokohorské kempy.

Navíc už ve čtvrté etapě letošní Tour zajel peloton do těchto výšek při přejezdu Galibieru (2642 m), a právě tam přichystal Pogačar první ze svých letošních útoků. Těch pak v jeho podání přišla ještě celá řada, až začal stále častěji slýchat: Neměl by ses krotit? Neplýtváš zbytečně energií? Lepší by bylo soustředit se na bránění náskoku.

Tady ale muž ve žlutém kontroval: „Já vím, že mi to všichni neustále připomínají, ale takový zkrátka jsem. To je moje podstata a takové závodění mě baví.“

Doposud Slovinci vyneslo výhodu oproti obhájci posledních dvou prvenství 3:11 minuty. Naposledy útočil Pogačar ve středeční etapě, která nekončila těžkým kopcem. Přesto se rozhodl, že to zkusí a znovu Vingegaarda otestuje, ačkoliv to v tento den vůbec nebylo nutné. „Občas ani sám nevím, proč útočím. Myslím, že jsem si to stoupání užíval, protože bylo strmé a opravdu hezké, tak jsem dostal chuť nastoupit, abych si otestoval nohy ve třetím týdnu s tím, že uvidím, jestli dokážu udělat nějaký odstup,“ usmíval se Pogačar, kterému tento atak přinesl jen dvě sekundy k dobru na hlavního rivala.

Také bývalý profesionál a vítěz Giro d´Italia Tom Dumoulin patří k těm, kteří nechápou, proč lídr Tour tímto způsobem hýří energií.

„Čekal jsem útok Visma-Lease a Bike, ale když nepřišel, asi si Tadej řekl, že to zkrátka zkusí on. Byla to určitá ukázka síly, on to vůbec nemusí dělat. Má to trochu co dočinění s arogancí,“ prohlásil dokonce Nizozemec.

Odpověď i na tyto polemiky přinesou závěrečné tři dny včetně náročné dnešní etapy. Dlouhé táhlé kopce jsou tím, co miluje Vingegaard. Proto se dá očekávat, že jeho celek opět nastolí tvrdé tempo, kterým bude chtít oslabit nejen Pogačarovy domestiky, ale i jeho samotného.

Z nizozemské sestavy neustále připomínají minulý ročník Grande Boucle, kde v etap přes Col de la Loze zažil Slovinec krizi a ztratil pět a tři čtvrtě minuty na dánského lídra závodu a tím i celou Tour.

Už však nezmiňují to, že tehdy byl Pogačar po zranění a měl tréninkové manko. A v úplně stejné situaci je teď lídr Vismy.

Vingegaard se nevzdává

Předchozí zteče Slovincovi přinesly většinou čas k dobru a také psychologickou výhodu. Vingegaard ale ukazuje severského bojovníka a mentalitu obhájce žlutého dresu a vzkazuje: „Pořád cítím, že se zlepšuju, takže nic nevzdávám. Nepřijeli jsme sem pro druhé místo.“

Jenže v případě, že Pogačar nezaváhá, a Vingegaard nebude mít zrovna nejlepší nohy, může ještě přijít i o stříbrnou příčku. Zdá se totiž, že nizozemská stáj nebere příliš v potaz nebezpečí řítící se zezadu.

Evenepoel při svém debutu na Tour ukazuje, že hodně vyzrál a také že se postupem závodu zlepšuje. Ve středu ukrojil z Dánova náskoku 12 sekund a zaostává za ním o 1:58 minuty. V závěrečných kilometrech lídrovi belgického týmu Soudal-Quick Step hodně pomáhal také jediný český účastník 111. ročníku Jan Hirt.

V ideálním světě už by se dalo říct, že si jede vítěz z let 2020 a 2021 pro svůj třetí triumf na Tour de France a hlavně pro výjimečný vítězný double Giro - Tour. Jenže je to cyklistika, kde se může kdykoliv stát cokoliv.

Už téměř jisté je ale to, že letošní pódium obsadí právě trojice Pogačar, Vingegaard, Evenepoel. Čtvrtý Joao Almeida, Slovincův týmový parťák, ztrácí na svého lídra skoro 13 minut.

Následující tři dny tak ještě Tour poskytne opravdu zajímavou a nejspíš i napínavou podívanou. Nezapomínejme, že tentokrát není poslední etapa tím tradičním defilé a následným sprinterským soubojem, ale končí se netradičně v Nice časovkou.