Nedělní druhá etapa Tour de France? Nejdelší v letošním ročníku. Měla by mít spíš klasikářský ráz, terén je hodně zvlněný, i když výraznější stoupání na trase ještě chybí. Podle šéfa Tour Prudhommea se tu může měnit držitel žlutého dresu. Pro čistokrevné sprintery je totiž trať poměrně náročná. Naopak typy jako Girmay, loňský vítěz bodovací soutěže, Van der Poel, Van Aert nebo Nys by se tu měli cítit mnohem lépe. Etapa bude sedět spíš výbušným klasikářům. I s ohledem na to, že dojezd vede do kopce. Start je na programu ve 12:35, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.