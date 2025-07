Nevídaná věc: Thomasovi na vrcholu kopce uskočilo přední kolo, „sestřelil“ i soupeře

Z pětičlenného denního úniku už zbyli jen oni dva. Na první vrchařské prémii čtvrté kategorie získal jediný bod, který byl k dispozici, Francouz z týmu Cofidis Benjamin Thomas. Ten tak věděl, že pokud urve i ten jeden na druhém kopečku, získá první puntíkovaný dres letošního ročníku Tour de France.

A tak šel do souboje s Mattéem Vercherem (ToatlEnergies) úplně naplno. Bez ohledu na to, že se jelo po kostkách.

Většinu výjezdu byl na přední pozici Thomas, necelých 300 metrů před vrcholem ale přiložil pod kotel Vercher, což si jeho krajan nechtěl nechat líbit. A tak také ještě přišlápl a těsně před čárou značící průjezd prémií k ní hodil přední kolo, aby ji přejel jako první.

To se mu také povedlo, jenže při tomto manévru mu na kostkách přední kolo uskočilo a on se poroučel k zemi. Ovšem tak nešťastně, že při tom „sestřelil“ i Verchera. Ten po pádu chvilku seděl na zemi a lámal rukama, jakože ‚to snad není možné‘.

Kvůli tomuto manévru dvojice ztratila výhodu na peloton, která do té doby byla jen 23 sekund, takže do posledního kopce 4. kategorie první etapy by je stejně peloton dojel. Poslední bod, který byl ten den k dispozici, pak získal Jonas Vingegaard.

Thomas ale, i přesto že se na něj jeho krajan zlobil, získal dva ze tří bodů, a tím pádem i bílý dres s červenými puntíky. Vercher zase jako „bolestné“ dostal cenu pro největšího bojovníka dne.