Sedm vládců cyklistiky. Kdo ovládl Tour, Giro i Vueltu? „Kanibal“ či Contador s Nibalim
Zatímco hokejisté mají Triple Gold Club, cyklisté touží dobýt všechna tři Grand Tour, tedy Tour de France, Giro d‘Italia a Vueltu a España. V celé historii se to dosud povedlo pouze sedmičce šampionů, tím prvním byl v roce 1963 Jacques Anquetil z Francie. Nechybí rovněž velikán Eddy Merckx a hned trojici závodníků se tento hattrick povedl nasbírat až v tomto století. Projděte si všech sedm vládců cyklistiky.
JACQUES ANQUETIL
- Francie
- Vyhrané Grand Tour: 8
- Tour de France: 5x (1957, 1961-64)
- Giro d‘Italia: 2x (1960, 1964)
- Vuelta a España: 1x (1963)
Člen čtyřčlenného klubu pětinásobných vítězů Tour de France (s Merckxem, Hinaultem a Indurainem). Pokud při šestnácti účastech na GT dojel do cíle, byl vždy na pódiu. Jen třikrát závod nedokončil. Vedle silniční cyklistiky byl i úspěšným reprezentantem na dráze a současně i držitelem světového rekordu v hodinovce (29. června 1956: 46,159 km).
FELICE GIMONDI
- Itálie
- Vyhrané Grand Tour: 5
- Tour de France: 1x (1965)
- Giro d‘Italia: 3x (1967, 1969, 1976)
- Vuelta a España: 1x (1968)
Jestliže Tadej Pogačar vyhrál první Tour v druhém roce profesionální kariéry, Gimondi byl ještě lepší. Starou dámu ovládl půl roku poté, co se stal profíkem, ve věku 22 let. Do tohoto VIP klubu výherců všech tří GT vstoupil jako druhý po Anquetilovi. Po ukončení kariéry pracoval jako manažer týmu Mercatone Uno, za nějž závodila další italská legenda Marco Pantani.
EDDY MERCKX
- Belgie
- Vyhrané Grand Tour: 11
- Tour de France: 5x (1969-72, 1974)
- Giro d‘Italia: 5x (1968, 1970, 1072-74)
- Vuelta a España: 1x (1973)
Cyklista s přezdívkou Kanibal vévodí mnoha statistikám včetně jedenácti vyhraných podniků Grand Tour. Navíc pouze jemu a později Chrisi Froomeovi se povedlo vyhrát všechny tři v řadě (1972 Tour, 1973 jarní Vueltu i Giro). Žádný závodník však nedokázal, a při současném náročném programu asi ani nedokáže, vyhrát všechny v jednom kalendářním roce.
BERNARD HINAULT
- Francie
- Vyhrané Grand Tour: 10
- Tour de France: 5x (1978-79,1981-82, 1985)
- Giro d‘Italia: 3x (1980, 1982, 1985)
- Vuelta a España: 2x (1978, 1983)
Chlouba Francie a současně zatím poslední domácí vítěz Tour de France. Muž s přezdívkou Jezevec, kterou si vysloužil zarputilostí a bojovností, která se často propsala i do jeho tváře. V kariéře absolvoval 13 Grand Tour, jednou nedojel a dvakrát byl druhý. Jinak pokaždé vyhrál, což je neskutečný výkon.
ALBERTO CONTADOR
- Španělsko
- Vyhrané Grand Tour: 7
- Tour de France: 2x (2007, 2009)
- Giro d‘Italia: 2x (2008, 2015)
- Vuelta a España: 3x (2008, 2012, 2014)
Jeho kariéru doprovázela vedle úspěchů a přezdívky El Pistolero také kontroverze. Na nejvyšším stupínku podniků velké trojky stál totiž dokonce devětkrát, jenže tituly z Tour 2010 a Gira 2011 mu byly dodatečně odebrány po pozitivním dopingovém testu. Po vypršení trestu v druhé polovině roku 2012 se vrátil a vyhrál ještě další tři GT.
VINCENZO NIBALI
- Itálie
- Vyhrané Grand Tour: 4
- Tour de France: 1x (2014)
- Giro d‘Italia: 2x (2013, 2016)
- Vuelta a España: 1x (2010)
Na kontě má dokonce 27 absolvovaných třítýdenních závodů. Logicky nejvíc startů si připsal na domácím Giru (11). Ačkoliv v současném pelotonu najdeme několik jezdců, kteří vyhráli GT častěji, do exkluzivní společnosti k Nibalimu a spol. mají zatím daleko, zdolat tři vrcholy nedokázali.
CHRIS FROOME
- Velká Británie
- Vyhrané Grand Tour: 7
- Tour de France: 4x (2013, 2015-17)
- Giro d‘Italia: 1x (2018)
- Vuelta a España: 2x (2011, 2017)
Rodáka z Keni, který později žil v Jihoafrické republice a od roku 2008 závodil díky původu otce za Velkou Británii, si budou fanoušci pamatovat z mnoha důvodů. Ať už to byla kuriózní časovka ještě v reprezentačním dresu Keni, podezření z dopingu, které nebylo nikdy prokázáno, život ohrožující pád, jenž výrazně ovlivnil zbytek kariéry či čtyři triumfy na Tour.