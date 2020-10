Rogliče na Vueltě vysvlékl z červeného Carapaz, 6. etapu vyhrál Izagirre

Poté co museli organizátoři zaimprovizovat, když bylo Vueltě kvůli opatřením spojeným s koronavirovou krizí zapovězeno vstoupit na území Francie, končila šestá, přes 146 kilometrů dlouhá horská etapa v pyrenejském lyžařském středisku Aramón Formigal. Přestože nebylo k vidění obávané stoupání na Tourmalet, nabídl závěr dramatický dojezd.

Patnáctikilometrové stoupání do cíle znepříjemňovaly závodníkům nevlídné klimatické podmínky. Vedle dešťových kapek se musel navíc dosavadní lídr Roglič vypořádat s technickými problémy, a jak se následně ukázalo, dotáhnout se zpátky do skupinky s favority ho stálo až příliš mnoho sil. Celkově je nyní až čtvrtý s půlminutovým mankem na Carapaze.

Jednatřicetiletý Izagirre se ve vedoucí skupině zhruba tři kilometry před cílem zvedl ze sedla a ujel všem soupeřům. Nakonec slavil s náskokem 25 sekund před Kanaďanem Michaelem Woodsem a Portugalcem Ruiem Costou. Podařilo se mu tím zkompletovat etapové vavříny na všech třech Grand Tours. V roce 2012 vyhrál na Giru d'Italia, před čtyřmi lety dosáhl dílčího úspěchu i na Tour de France.

„Je skvělé dosáhnout výhry na všech třech třítýdenních etapových závodech. Myslel jsem na to během závodu. Nechal jsem tam všechno i s vědomím toho, že zítra nás čeká volný den,“ prohlásil Izagirre.

Velký podíl na jeho výhře měl i starší bratr Gorka, který byl před rozhodující fází etapy delší dobu v úniku. „Díky tomu, že Gorka odjel, jsme získali kontrolu nad závodem. Byly tam momenty, kdy mi probíhalo hlavou, že to asi na etapový úspěch nevyjde, ale Gorka mě uklidňoval, že ta správná chvíle přijde. Pak jsem se zvedl, když jsem viděl, že soupeři si zrovna sedli, zaútočil jsem, dal do toho všechno a dobře to dopadlo,“ popsal Izagirre.

Vedle Carapaze se před Rogliče dostali i Brit Hugh Carthy, jenž ztrácí 18 sekund, a Ir Daniel Martin, který je o další dvě vteřiny zpět.

Po pondělním volném dnu je v úterý na programu 7. horská etapa na trase Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovia s délkou téměř 160 kilometrů.

Cyklistický závod Vuelta - 6. etapa (Biescas - Aramón Formigal, 146,4 km):

1. I. Izagirre (Šp./Astana) 3:41:00, 2. Woods (Kan./EF Pro Cycling), 3. Costa (Portug./SAE Team Emirates) oba -25, 4. Power (Austr./Sunweb), 5. Valgren (Dán./NTT), 6. Martin (Fr./Cofidis) všichni -27, 7. Cattaneo (It./Deceuninck-Quick Step) -38, 8. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -48, 9. G. Izagirre (Šp./Astana) -53, 10. Henao (Kol./SAE Team Emirates) -55, ...110. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step), 128. Hirt (ČR/CCC) oba -17:11.

Průběžné pořadí: 1. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 24:34:39, 2. Carthy -18, 3. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation) -20, 4. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -30, 5. Mas (Šp./Movistar) -1:07, 6. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -1:30, 7. Soler (Šp./Movistar) -1:42, 8. Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) -2:02, 9. De La Cruz (Šp./SAE Team Emirates) -2:46, 10. Valverde (Šp./Movistar) -3:00, ...59. Hirt -42:27, 116. Štybar -1:08:47.