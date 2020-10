Co je s Froomem? Jeho forma i role na Vueltě je neznámou i pro experty

Nejsou to vůbec pozice, na které je cyklistický fanoušek u hvězdy formátu Chrise Frooma zvyklý. V úvodní etapě letošní španělské Vuelty dojel 72. se ztrátou 11:12 minut, ve středu ztratil dalších 18:44. Už v úterý bylo jasné, že z bojů o červený dres je venku. Ale co to značí pro jeho budoucnost? Ani experti pořádně neví. „Nebývá obvyklé vidět někoho tak důležitého jet tak, jak jede Froome. On sám teď musí mít v hlavě chaos,“ prohlásil Alberto Contador.

Na svém kontě má čtyři vítězství na Tour de France a stále sní o tom dosáhnout na to páté, které by ho zařadilo po bok cyklistických legend. Jenže do cesty se Chrisi Froomeovi postavilo vážné zranění z loňského června, které ohrožovalo i jeho další kariéru. S tím se vypořádal a už loni na podzim začal zase jezdit na kole. A od února už také závodil. Jenže… Rozhodně nezaznamenával takové výsledky, na které býval dřív zvyklý.

I na základě jeho výkonů na srpnovém Critériu Dauphiné, na kterém se právě vloni zranil, se pak tým Ineos Grenadiers rozhodl, že ho nenominuje na Tour de France, kterou čtyřikrát vyhrál. Místo toho dostal příslib startu na třetí Grand Tour sezony – španělské Vueltě. Za stáj vedenou Davem Brailsfordem je to Froomeův poslední start. Od příští sezony totiž bude oblékat dres týmu Israel Star-Up Nation. I tam ale musí nyní dumat, jakou posilou pro ně vlastně sedminásobný grandtourový vítěz bude.

„Chybí nám informace, co je s Froomem. Nebude na tom psychicky asi nejlépe. To, co jsme viděli v první etapě, nebylo úplně obvyklé. Od jeho zranění je to už dlouhá doba, dlouho nezávodil, ale teď jsme ho viděli a nejsme schopní z toho určit pravý stav jeho formy,“ komentoval v úterý expert Eurosportu Alberto Contador.

„Je to překvapení, protože to nebývá obvyklé vidět někoho tak důležitého jet tak, jak teď jede Froome. Tým odvedl svou práci a Froome nebyl schopný tam s nimi být. Necháme se překvapit, jaká bude Chrisova role, protože to je pro nás teď neznámá,“ dodal ještě trojnásobný vítěz Vuelty.

A ani včera britský cyklista odpovědi na spoustu otázek, které se nyní kolem něj vynořily, nepřinesl. Spíš naopak právě Contadora utvrdil v jeho názoru.

„Musí vědět, jaká je jeho skutečná fyzická kondice. Trvám na tom, že není normální vidět ho takhle. Musí teď přemýšlet o spoustě věcí a určitě zvažuje všechny scénáře. Přípravu na závodění v izraelském týmu, možný profesionální odchod ve stylu Cavendishe, přehodnocení zaměření jeho závodního kalendáře… Musí teď mít v hlavě pořádný chaos.“

Někdejší španělský cyklista připomněl dalšího Brita Marka Cavendishe, excelentního sprintera, třicetinásobného vítěze etap na Tour de France, který se po vleklé nemoci v předchozích letech dodnes nebyl schopný vrátit ve své dřívější formě a dokonce už zvažoval i konec kariéry.

To zatím ale rozhodně není případ Froomea. Rodák z keňského Nairobi věří, že s přibývajícími závody i v příštím roce se vrátí zpět. „Celkově jsem se v první etapě cítil docela dobře, rozhodně lépe než v dřívějších závodech této sezony. Jsem vcelku spokojený s tím, jak mi jedou nohy. Jsem si zcela vědom, že jsem teď v procesu, kterým si musím v následujících pár týdnech projít, abych se mohl znovu pokusit dostat na nejvyšší úroveň,“ prohlásil před včerejší etapou.

Také v rozhovoru pro Eurosport uvedl, že ani on sám nepočítal s tím, že by na Vueltě bojoval o celkové prvenství. „Je nereálné myslet si, že se můžu na Grand Tour vrátit po dvou letech a takovém zranění na nejvyšší úrovni. Je to proces, kterým teď musím projít. Mé pocity jsou docela dobré, ale pořád mi chybí závody, chybí tam ten tah na bránu. Ale cítím, že se zlepšuju a doufám, že se později do závodu dostanu,“ dodal Froome.

V to věří také bývalý profesionál, vítěz tří etap na Tour de France, Jacky Durand. „U Chrise jsme ještě před startem Vuelty měli několik neznámých. Věděli jsme, že v nedávné době jeho vystoupení nebyla dobrá. Ale u Chrise Froomea nikdy nevíte. Určitě ho ještě uvidíme, ale to už bude pomáhat Richardu Carapazovi,“ prohlásil Francouz.