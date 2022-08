Řepa zažívá po zvláštní nemoci velký návrat: Rok jsem se nemohl usmát

Prožívá velkou premiéru na půdě Grand Tours a zatím se na španělské Vueltě cítí Vojtěch Řepa poměrně dobře. Přitom před rokem by ho ani nenapadlo, že by si svůj debut mohl odbýt tak brzy. Od loňského června totiž v důsledku onemocnění, kvůli kterému mu ochrnula půlka obličeje, několik měsíců ani pořádně netrénoval. Teď ale závodí a má pro zbytek Vuelty jasný cíl: „Chtěl bych se dostat do nějakého úniku a také až do Madridu.“

Patří k velkým talentům a nadějím české cyklistiky. Vojtěch Řepa se v minulé sezoně dostal do druhodivizní sestavy, tedy prokontinentálního týmu, Kern Pharma. Díky tomu, že jde o španělský celek, dostali pozvánku i na letošní Vueltu, kde je z osmi členů Čech jediným cizincem. A to i po potížích, kterými si loni prošel. Letos se mu ale dařilo skvěle, a tak si vysloužil místo v sestavě i prodloužení smlouvy až do konce roku 2024. Teď ho čekají další dva týdny španělské Grand Tour.

Jak jste si na své premiérové Vueltě užil první volný den po delší zátěži? Jeden už sice byl po nizozemské části, ale to bylo jen po třech etapách, kdy odpočinek asi cyklisté ještě tolik nepotřebují.

„Paradoxně jsem byl po prvních třech dnech dost vyčerpaný, hlavně po tom třetím, protože na hotel jsme přijeli někdy ve dvě ráno. Takže představa, že by se mělo druhý den závodit, by nebyla nejpříjemnější. Stejně to bylo i teď v pondělí. Takže volné dny jsou hlavně kvůli tomu, že tam byly dlouhé transfery, aby si tělo odpočinulo po dlouhém letu.“

Letos jste zrovna vychytal Vueltu, kde je těchto dlouhých přesunů hodně, prakticky každou neděli…

„Je to tak. Navíc i během etap máme většinou hodinu nebo hodinu a půl cesty před etapou a pak třeba i dvě hodiny po ní. Není to po téhle stránce nejpohodlnější. Ale nevím, možná jen náš tým má špatné hotely. (směje se) Na druhou stranu asi i tohle patří ke Grand Tour, ten časový pres. Není to jen o tom, že bychom sedli na kolo, jeli a pak nic jiného. Je to pořád něco. A stejné to bylo o pondělním volném dnu.“

Můžete ho trochu přiblížit?

„Mohli jsme se sice déle vyspat, ale pak jsme stejně šli na kolo, potom byl oběd. Po něm jsme jeli na PCR testy, následovaly masáže, mediální povinnosti. Pak jsem strávil nějaký čas s přítelkyní