Excesy lídrů Vuelty: Evenepoel prý už ego zvládl, Lópezovy nervy na pochodu

Remco Evenepoel v 18. etapě Tour de France • FOTO: Profimedia.cz Dlouhé hodiny šlapou v závodu na kole, mnozí by si řekli, že cyklisté díky tomu musí být vyklidnění. Jenže opak je někdy pravdou. I oni se často prostřednictvím médií umí do sebe pustit, někteří si tu a tam frustraci vybijí na neukázněných fanoušcích. A nejednou se stane, že nesouhlas s rozhodnutím týmových ředitelů dají najevo přímo v závodu dost výmluvnými gesty. Které z největších hvězd současné Vuelty a España mají nejvíc horké hlavy?

Roztržka dvou kohoutů kvůli MS REMCO EVENEPOEL (Bel.) Věk: 22 let Tým: Quick-Step Alpha Vinyl Na Vueltě a España 2022: 1. místo (před 19. etapou) Počet Grand Tours: 2 Už od doby, kdy jako devatenáctiletý belgický talent přišel do jednoho z nejlepších týmů na světě, byl Evenepoel znám tím, že často neudrží nervy na uzdě. To se pak někdy negativně projevilo i na jeho výsledcích. Navíc už od svého mládí má, díky velkému talentu, také obrovské sebevědomí. To se ukázalo na loňském mistrovství světa v belgické Lovani. V domácím prostředí byl jako hlavní lídr belgické reprezentace určen Wout van Aert a podle toho také trenér vytvořil taktiku. Jenže Evenepoel měl pocit, že mu bylo ukřivděno a že on je ten den lepším závodníkem, a tak, navzdory pokynům, rozjel svůj závod. Jenže to bylo příliš brzy, jemu pak došly síly a nestačilo to ani na vlastní výsledek, natož aby pomohl reprezentačním parťákům. Belgičané z toho nadšení nebyli, jenže tehdy jednadvacetiletý závodník ještě přilil olej do ohně, když si prostřednictvím médií postěžoval, že nechápe, proč se jelo na Van Aerta, když on se cítil lépe a že nebyla jasně určená taktika. Proti tomu se zase ohradil Van Aert, který potvrdil, že taktika se jasně řekla před startem. A rozmíška byla na světě. Až letos na jaře si prý tito dva kohouti společně sedli a vzduch pročistili. I nyní na Vueltě se zdá, že slova týmového bosse Patricka Lefevera o tom, že jeho chráněnec mentálně vyzrál, byla pravdivá. Zatímco rudý hadr býky rozzuří, zdá se, že Evenepoel je v červeném dresu lídra závodu velmi vyklidněný. Remco Evenepoel zaútočil ve finiši 18. etapy Vuelty • Foto Profimedia.cz

Škoda každé facky, která padne vedle? MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ (Kol.) Věk: 28 let Tým: Astana Qazaqstan Na Vueltě a España 2022: 4. místo (před 19. etapou) Počet Grand Tours: 12 Zdá se, že i přes obrovské zkušenosti a dlouhá léta v pelotonu od tohoto drobného Kolumbijce nikdy nevíte, co čekat. Své o tom ví třeba i český cyklista Jan Hirt, který mu dva roky v Astaně dělal superdomestika. Právě Hirt pak musel svého lídra krotit v roce 2019 v jedné z etap italského Gira. Tam se totiž Lópezovi nešťastnou náhodou nepozorný fanoušek, který sledoval něco jiného než závod, připletl pod kolo a muž, který útočil na pódium této Grand Tour spadl. Jeho frustrace byla tak velká, že si dotyčného fanouška okamžitě podal a dal mu pár facek. Druhý den se sice za svou horkou hlavu omluvil, ale už se stalo. Nervy na pochodu pak sehrály svou roli před rokem na Vueltě a España, kde se, tehdy v dresu Movistaru, sám od sebe, navzdory příkazům sportovních ředitelů, rozhodl během 20. etapy sesednout z kola a v závodu nepokračovat. Přitom mu patřila 3. příčka v průběžném pořadí. Výsledkem bylo po necelém ročním působení ve španělském celku předčasné ukončení kontraktu. Miguel Ángel López byl Astanou suspendovám. Měl se zaplést do pašování drog • Foto Instagram

Sbalil kufry a odjel z Tour ROHAN DENNIS (Austr.) Věk: 32 let Tým: Jumbo-Visma Na Vueltě a España 2022: 58. místo (před 19. etapou) Počet Grand Tours: 11 (z toho šest nedokončil) Australský cyklista patřil svého času k nejlepším časovkářům na světě. Tuto disciplínu ovládl na světových šampionátech 2018 a 2019. A právě rok 2019 patří k nejkontroverznějším v jeho kariéře. Tehdy závodil první, a jak se pak ukázalo, i poslední sezonu za tým Bahrain-Merida. Tento celek ho nominoval i na Tour de France. Jenže rodák z Adelaide tehdy evidentně v novém celku nebyl spokojený a s mnohými věcmi a rozhodnutími nesouhlasil. Vrcholem bylo, když na Tour nedokončil 12. etapu, beze slova se sbalil a z Francie odjel. Logickým následkem pak bylo ukončení smlouvy, a to ještě během sezony (trvala do 13. září). Výkony v souboji s chronometrem to však vůbec neovlivnilo. Dennis se připravoval sám a na MS v Yorkshiru pak obhájil duhový trikot. Australan Rohan Dennis bude v časovce na mistrovství světa obhajovat zlatou medaili • Foto Profimedia.cz

Přeborník v hodu lahví JUAN PEDRO LÓPEZ (Šp.) Věk: 25 let Tým: Trek-Segafredo Na Vueltě a España 2022: 88. místo (před 19. etapou) Počet Grand Tours: 4 Je to Španěl, a tak i u tohoto objevu letošní sezony je třeba očakávat jistou dávku temperamentu. Že ale může být někdy víc než únosná, se přesvědčil na letošním Giro d´Italia Sam Oomen z týmu Jumo-Visma. Tehdy muž v růžové s Oomenem bojovali o pozice, což se Španělovi nelíbilo, a tak po svém soupeři hodil bidon. Okamžitě po etapě se mu za to veřejně omluvil, že šlo o náhlý projev emocí. Ty během italské Grand Tour ukázal ještě víckrát, i když to už většinou neodnesl žádný další cyklista. Ale do budoucna se asi mají fanoušci, kteří mají rádi temperamentní cyklisty, na co těšit. Juan Pedro López v cíli 14. etapy Gira, v níž přišel o celkové vedení • Foto Reuters