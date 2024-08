Vacek měl na Vueltě pád po střetu s divákem. Závod ale dokončil, je třetí

Mathias Vacek se řítí do cíle v první etapě Vuelty • profimedia.cz

Belgický cyklista Wout van Aert je po druhé etapě novým lídrem Vuelty. Do čela průběžného pořadí se dostal po dnešním druhém místě v hromadném spurtu, který pro sebe rozhodl Australan Kaden Groves. Český jezdec Pavel Bittner dospurtoval šestý.

Další český debutant na Grand Tour Mathias Vacek měl v závěru pád zřejmě po kolizi s diváky, přesto dojel v hlavním poli na 44. místě ve stejném čase jako vítěz. V průběžném pořadí klesl z druhého na třetí místo. Uhájil ale bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce, který oblékl po druhém místě v úvodní časovce.

Groves vybojoval ve 194 km dlouhé etapě 17. vítězství v kariéře. Vavřínu se dočkal po takřka ročním čekání, naposledy vyhrál v závěru loňské Vuelty. „Je to hezký způsob, jak začít Vueltu. Byl to pro mne těžký rok, čekat pořád na výhru, ale sem jsem přijel s obrovskou motivací to změnit a musím poděkovat týmu za skvělý rozjezd,“ řekl v rozhovorech po etapě Groves, jenž se na Vueltě radoval z etapového úspěchu popáté.

Van Aertovi, který byl v sobotní časovce třetí za Vackem, stačily bonifikační sekundy za druhé místo k zisku červeného dresu lídra. Třetí dnes dospurtoval Corbin Strong z Nového Zélandu.

„Samozřejmě jsem chtěl tuhle etapu vyhrát. Můj tým odvedl skvělou práci, aby to dovedl do hromadného spurtu, takže je smůla, že jsem byl druhý. Ale věděl jsem, že umístění mezi prvními třemi znamená červený dres, takže to nakonec byl dobrý den,“ řekl po dojezdu trochu zklamaný Van Aert.

Vacek skončil na zemi zhruba 23 km před cílem a nabral ztrátu přes 40 sekund. Stíhací jízdou se ale po necelých deseti kilometrech dokázal vrátit do pelotonu. Do závěrečnému spurtu už se ale jezdec stáje Lidl-Trek nezapojil. V celkovém pořadí zaostává za Van Aertem o pět sekund. Druhý je vítěz zahajovací časovky Američan Brandon McNulty, který ztrácí na lídra tři sekundy.

Bittner, jenž figuruje na 55. příčce s odstupem 1:12 na Van Aerta, se v závěrečném boji o pozice ve spurtu musel obejít bez podpory několika jezdců z týmu dsm-firmenich PostNL, kteří doplatili na hromadný pád ve čtyřkilometrové ochranné zóně. Brit Josh Tarling dokonce při karambolu vrazil do zdi, všichni ale dokázali dojet do cíle bez vážných zranění.

Závod naopak skončil pro Nizozemce Dylana van Baarleho. Van Aertův kolega ze stáje Visma-Lease a Bike nešťastně spadl v pelotonu zhruba v polovině etapy a po několika kilometrech snahu dojet vzdal.

Cyklistický závod Vuelta - 2. etapa (Cascais - Ourém, 194 km):

1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 5:12:55, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. Miquel (Šp./Kern Pharma), 5. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 6. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL), ...44. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí:

1. Van Aert 5:25:27, 2. McNulty (USA/UAE Team Emirates) -3, 3. M. Vacek -5, 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -9, 5. Affini (It./Visma-Lease a Bike) -11, 6. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -20, ...55. Bittner -1:12.