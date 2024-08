Vacek po senzační jízdě na Vueltě: Pokusím se získat červený dres lídra

Mathias Vacek se řítí do cíle v první etapě Vuelty • profimedia.cz

Úvodní časovka španělské Vuelty byla z českého pohledu senzační. Jednadvacetiletý Mathias Vacek byl při grandtourové premiéře jen kousíček od vítězství v etapě. Přesně to byly pouhé dvě sekundy. Proto si v neděli, kdy se očekává sprinterský dojezd, myslí na to, co se mu o den dřív nepovedlo – získat červený dres pro lídra závodu.