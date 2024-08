Yates po úniku vyhrál těžkou etapu Vuelty, lídr O'Connor zvýšil náskok   

Dvaatřicetiletý Yates ve 178,5 km dlouhé etapě mezi Motrilem a Granadou strávil v úniku většinu dne. Byl členem už první velké vedoucí skupiny s 26 jezdci, jež se vytvořila brzy po startu a jejímž členem byl v relativně rovinaté části i český debutant Mathias Vacek.

Do sólového úniku se Yates vydal 58 km před cílem a vytvořil si několikaminutový náskok, který udržel i při dvojím přejezdu těžkého stoupání na Alto de Hazallanas. Do cíle dojel britský cyklista s náskokem 1:39 minuty před Ekvádorcem Richardem Carapazem a prvním vítězstvím na Vueltě napodobil dvojče Simona, jenž na španělské Grand Tour vyhrál dvě etapy a v roce 2018 i celkovou klasifikaci.

Skupina s lídry dojela do cíle v Granadě s odstupem 3:45 minuty a díky vítězství ve spurtu o celkové třetí místo si připsal čtyři bonusové sekundy O'Connor. Australan díky tomu mírně zvýšil náskok na 3:53 minuty před druhým Primožem Rogličem ze Slovinska, jenž dnes po sobotním vítězství ukázal v kopcích slabiny a dojel osmý.

Na třetí místo se posunul Carapaz a Yates si polepšil o 20 pozic na sedmé místo. Vrátil tak tým UAE Emirates do hry o přední příčky poté, co do pátku průběžně třetí Portugalec Joao Almeida v sobotu výrazně ztratil a do dnešní etapy už kvůli koronaviru nenastoupil.

Po volném pondělku bude čekat peloton v horkém Španělsku další náročná etapa. Na 160 km mezi městy Ponteareas a Baiona jsou čtyři vrchařské prémie včetně stoupání první kategorie 25 km před cílem na Alto de Mougas.

Cyklistický závod Vuelta - 9. etapa (Motril - Granada, 178,5 km):

1. A. Yates (Brit./UAE Team Emirates) 4:42:28, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -1:39, 3. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 4. Landa (Šp./Soudal-Quick Step), 5. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) všichni -3:45, ...65. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -29:39, 145. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -37:38.

Průběžné pořadí: 1. O'Connor 36:09:36, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -3:53, 3. Carapaz -4:32, 4. Mas (Šp./Movistar) -4:35, 5. Landa -5:17, 6. Lipowitz -5:29, ...59. M. Vacek -55:55, 128. Bittner -1:32:09.