Vuelta a España 2024: výsledky i konečné pořadí. Bittner vyhrál etapu

Výsledky Vuelty a España 2024

Etapa Datum Délka Profil Vítěz 1. etapa: Lisabon - Oieras 17. 8. 12 km individuální časovka McNulty 2. etapa: Cascais - Ourém 18. 8. 194 km kopcovitá Groves 3. etapa: Lousã - Castelo Branco 19. 8. 195 km kopcovitá Van Aert 4. etapa: Plasencia - Pico Villuercas 20. 8. 170,5 km horská Roglič 5. etapa: Fuente del Maestre - Sevilla 21. 8. 177 km rovinatá BITTNER 6. etapa: Jerez de la Frontera - Yunquera 22. 8. 185,5 km horská O'Connor 7. etapa: Archidona - Córdoba 23. 8. 180,5 km kopcovitá Van Aert 8. etapa: Úbeda - Cazorla 24. 8. 159 km střední hory Roglič 9. etapa: Motril - Granada 25. 8. 178,5 km horská Yates Volný den 26.8. 10. etapa: Ponteareas - Baiona 27. 8. 159,6 km horská Van Aert 11. etapa: Padrón - Padrón 28. 8. 166,4 km střední hory Dunbar 12. etapa: Ourense - Manzaneda 29. 8. 137,4 km kopcovitá Castrillo 13. etapa: Lugo - Puerto de Ancares 30. 8. 176 km horská Woods 14. etapa: Villafranca del Bierzo - Villablino 31. 8. 200,4 km střední hory Groves 15. etapa: Infiesto - Cuitu Negru 1. 9. 142,9 km horská Castrillo Volný den 2. 9. 16. etapa: Luanco - Lagos de Covadonga 3. 9. 181,5 km horská Soler 17. etapa: Arnuero - Santander 4. 9. 141,5 km střední hory Groves 18. etapa: Vitoria - Maeztu 5. 9. 179,3 km střední hory Berrade 19. etapa: Logroño - Alto de Moncalvillo 6. 9. 173,5 km kopcovitá Roglič 20. etapa: Villarcayo - Picón Blanco 7. 9. 172 km horská Dunbar 21. etapa: Madrid - Madrid 8. 9. 24,6 km individuální časovka Küng

Konečné pořadí 1. Roglič 81:49:18, 2. O'Connor (Austr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) -2:36, 3. Mas (Šp./Movistar) -3:13, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:02, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -5:49, 6. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -6:32, ...61. M. Vacek -2:51:36, 115. Bittner -4:31:33. 1. etapa: Lisabon - Oieras 1. McNulty (USA/UAE Emirates) 12:35, 2. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2, 3. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -3, 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -6, 5. Affini (It./Visma-Lease a Bike), 6. Tarling (Brit./Ineos Grenadiers) oba -8, ...100. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -1:09. 2. etapa: Cascais - Ourém 1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 5:12:55, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. Miquel (Šp./Kern Pharma), 5. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 6. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL), ...44. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas. 3. etapa: Lousã - Castelo Branco 1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:40:42, 2. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Aberasturi (Šp./Euskaltel-Euskadi), 4. Marit (Belg./Intermarché-Wanty), 5. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL), 6. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), ...12. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas. 4. etapa: Plasencia - Pico Villuercas 1. Roglič (Slovin./Red Bull-bora hansgrohe) 4:26:49, 2. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates), 4. Mas (Šp.Movistar), 5. Gall (Rak./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, ...93. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -10:01, 137. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -15:46. 5. etapa: Fuente del Maestre - Sevilla 1. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) 4:25:28, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 4. Coquard (Fr./Cofidis), 5. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 6. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), ...31. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas. 6. etapa Jerez de la Frontera - Yunquera 1. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale) 4:28:12, 2. Frigo (It./Israel-Premier Tech) -4:33, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 4. Berthet (Fr./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 5. Cristián Rodríguez (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 6. Leemreize (Niz./dsm-firmenich-PostNL) všichni -5:12, ...64. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:12, 132. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -25:52. 7. etapa: Archidona - Córdoba 1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:15:39, 2. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 3. Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 5. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 6. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) všichni stejný čas, ...87. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -7:41. 8. etapa: Úbeda - Cazorla 1. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:38:34, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) -14, 4. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -17, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -21, ...102. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -9:21, 111. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -10:27. 9. etapa: Motril - Granada 1. A. Yates (Brit./UAE Team Emirates) 4:42:28, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -1:39, 3. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 4. Landa (Šp./Soudal-Quick Step), 5. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) všichni -3:45, ...65. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -29:39, 145. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -37:38. 10. etapa: Ponteareas - Baiona 1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 3:50:47, 2. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) -3, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates), 4. Lecerf (Belg./Soudal-Quick Step), 5. Hollmann (Něm./Alpecin-Deceuninck) všichni -2:01, 6. Juaristi (Šp./Euskaltel-Euskadi) -5:13, ...77. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14:44, 152. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -24:15. 11. etapa: Padrón - Padrón 1. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) 3:44:52, 2. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) oba -2, 4. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers), 5. Berrade (Šp./Kern Pharma), 6. Zana (It./Jayco-AlUla) všichni -4, ...88. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -10:06, 131. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -17:09. 12. etapa: Ourense Termal - Estación de Montaňa de Manzaneda 1. Castrillo (Šp./Kern Pharma) 3:36:12, 2. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) -8, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates) -16, 4. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -23, 5. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers) -34, 6. Vansevenant (Belg./Soudal-Quick Step) -40, ...81. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:58, 141. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) -18:49. 13. etapa: Lugo - Puerto de Ancares 1. Woods (Kan./Israel-Premier Tech) 4:19:51, 2. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -45, 3. Soler (Šp./UAE Team Emirates) -1:11, 4. Oomen (Niz./Lidl-Trek) -1:25, 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -2:56, 6. Leemreize (Niz./dsm-firmenich PostNL) -3:33, ...93. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -25:36, 133. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -31:26. 14. etapa: Villafranca del Bierzo - Villablino 1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:21:34, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 4. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 5. Miquel (Šp./Kern Pharma), 6. Baroncini (It./UAE Team Emirates), ...38. Bittner (ČR/dsm-firmenich PostNL) všichni stejný čas. 15. etapa: Infiesto - Valgrande-Pajares 1. Castrillo (Šp./Equipo Kern Pharma) 3:45:51, 2. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora hansgrohe) -12, 3. Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) -31, 4. Mas (Šp./Movistar), 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) oba -1:04, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -1:09, ...103. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -23:31, 139. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -32:02. 16. etapa: Luanco - Lagos de Covadonga 1. Soler (Šp./UAE Team Emirates) 4:44:46, 2. Zana (It./Jayco-AlUla) -18, 3. Poole (Brit./dsm-firmenich PostNL) -23, 4. Vine (Austr./UAE Team Emirates) -57, 5. Izagirre (Šp./Cofidis) -1:02, 6. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates) -1:29, ...75. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -26:52, 86. Bittner (dsm-firmenich PostNL) -29:51. 17. etapa: Arnuero - Santander 1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 3:32:14, 2. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL), 3. Braet (Belg./Intermarché-Wanty), 4. Miquel (Šp./Equipo Kern Pharma), 5. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 6. Campenaerts (Belg./Lotto-Dstny), ...18. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas. 18. etapa: Vitoria-Gasteiz - Maeztu 1. Berrade (Šp./Kern Pharma) 4:00:52, 2. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla), 3. Miquel (Šp./Kern Pharma), 4. Poole (Brit./dsm-firmenich-PostNL), 5. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora hansgrohe), 6. Lazkano (Šp./Movistar), ...8. M. Vacek (ČR/Lidl - Trek) všichni -4, 61. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -13:40. 19. etapa: Logroño - Alto de Moncalvillo 1. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) 3:54:55, 2. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 3. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) oba -46, 4. Mas (Šp./Movistar) -50, 5. Landa (Šp./Soudal-Quick Step), 6. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) oba -57, ...77. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14:45, 97. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -15:35. 20. etapa: Villarcayo - Picón Blanco 1. Dunbar (Ir./Jayco-AlUla) 4:38:37, 2. Mas (Šp./Movistar) -7, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -10, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -12, 5. Berrade (Šp./Kern Pharma), 6. O'Connor (Austr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) oba -14, ...91. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -27:56, 125. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -35:34. 21. etapa: Madrid - Madrid 1. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) 26:28, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -31, 3. Cattaneo (It./Soudal-Quick Step) -42, 4. Baroncini (It./UAE Emirates) -43, 5. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -46, 6. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -52, ...112. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -3:52.

Trasa Vuelty a España 2024

Celková délka: 3265 km

3265 km Celkové převýšení: 59 279 m

59 279 m Délka časovek: 36,6 km

Kde sledovat Vueltu v TV?

Poslední Grand Tour roku najdete každý den na programu Eurosport 1 (PP většinou od 14:30 hod.).

Profily etap Vuelta a España 2024

1. etapa: Lisabon - Oieras (12 km)

1. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

2. etapa: Cascais - Ourém (194 km)

Stoupání:

Alto do Lagoa (Kat. 4) – 185,7km do cíle (5,7km, průměr 4,6%)

Alto da Batalha (Kat. 4) – 19,1km do cíle (7,1km, prům. 3,3%)

2. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

3. etapa: Lousã - Castelo Branco (195 km)

Alto de Teixeira (Kat. 2) – 107,2km do cíle (17,5km, prům. 3,2%)

Alto de Alpedrinha (Kat. 4) – 42,6km do cíle (6,4km, prům. 3,4%)

3. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

4. etapa: Plasencia - Pico Villuercas (170,5 km)

Puerto de Cabezabellosa (Kat. 2) – 146,5 km do cíle (9,2 km, prům. 5,4%)

Alto de Piornal Piornal (Kat. 1) – 116,3 km do cíle (13,9 km, prům. 5,6%)

Puerto de Miravete (Kat. 3) - 47 km do cíle (8km, prům. 4,5%) *časový bonus

Meta Pico Villuercas (Kat. 1) - cíl (14,6 km, prům. 6,2%)

4. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

5. etapa: Fuente del Maestre - Sevilla (177 km)

5. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

6. etapa: Jerez de la Frontera - Yunquera (185,5 km)

Puerto del Boyar (Kat. 1), 112,1km do cíle (14,7 km, prům. 5,5%)

Puerto del Viento (Kat. 3) – 55,2km do cíle, (6,6 km, prům. 4,3%)

Puerto Martinez (Kat. 3) - 22,5km do cíle (3,5 km, prům. 6,3%)

Alto de las Abejas (Kat. 3) - cíl (8,9 km, prům. 3,9%)

6. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

7. etapa: Archidona - Córdoba (180,5 km)

Alto Del (Kat. 2) – 25,5km do cíle (7,4 km, prům. 5,6%) * časový bonus

7. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

8. etapa: Úbeda - Cazorla (159 km)

Puerto Mirador de las Palomas (Kat. 2) – 53,6km do cíle (7,3 km, prům. 5,7%)

Meta. Sierra de Cazorla (Kat. 3) - cíl (4,8 km, prům. 7,1%)

8. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

9. etapa: Motril - Granada (178,5 km)

Puerto de El Purche (Kat. 1) – 81,3km do cíle (8,9 km, prům. 7,6 %)

Alto de Hazallanas (Kat. 1) - 54 km do cíle (7,1 km, prům. 9,5%)

Alto de Hazallanas (Kat. 1) 22,7km do cíle (7,1 km, prům. 9,5%) *časový bonus

9. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

10. etapa: Ponteareas - Baiona (159,6 km)

Alto de Fonfria (Kat. 2) - 132,2km do cíle (15,4 km, prům. 4,2%)

Alto de Vilachán (Kat. 3) - 55km do cíle (6,3 km, prům. 5,5%)

Alto de Mabia (Kat. 2) – 39,8km do cíle (6 km, prům. 5,7%)

Alto de Mougás (Kat. 1) – 20,3km do cíle (9,9 km, prům. 6%) *časový bonus

10. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

11. etapa: Padrón - Padrón (166,4 km)

Puerto San Xusto (Kat. 3) - 124km do cíle (10,2 km, prům. 4,2%)

Puerto Aguasantas (Kat. 2) – 85,2km do cíle (5,7 km, prům. 6,1%)

Puerto Aguasantas (Kat. 2) – 48,5km do cíle (5,7 km, prům. 6,1%)

Puerto Cruxeiras (Kat. 3) – 7,9km do cíle (2,9 km, prům. 8,9%)

11. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

12. etapa: Ourense - Manzaneda (137,4 km)

Meta. Estación de Montaña de Manzaneda (Kat. 1) - cíl (15,4 km, prům. 4,7%)

12. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

13. etapa: Lugo - Puerto de Ancares (176 km)

Alto Campo de Arbre (Kat. 3) – 141,7km do cíle (5 km, prům, 5,8%)

PM Alto O Portel (Kat. 2) – 100,4km do cíle (7,7 km, prům. 5,4%)

Puerto de Lumeras (Kat. 2) - 20km do cíle (6,6 km, prům. 6%) *časový bonus

Meta. Puerto de Ancares (Kat. 1) - cíl (7,5 km, prům. 9,3%)

13. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

14. etapa: Villafranca del Bierzo - Villablino (200,4 km)

Puerto de Cerredo (Kat. 3) – 97,9km do cíle (7km, prům. 4,6%)

Puerto de Leitariegos (Kat. 1) 16,4km do cíle (22,8 km, prům. 4,5%)

14. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

15. etapa: Infiesto - Cuitu Negru (142,9 km)

Alto de la Colladiella (Kat. 1) – 105,3km do cíle (6,4 km, prům. 8,2%)

Alto de Santo Emiliano (Kat. 3) - 78km do cíle (5,6 km, prům. 4,9%)

PM Colladiella (Kat. 1) – 55,3km do cíle (6,4 km, prům. 8,2%) *časový bonus

Meta. Cuitu Negru (HC) cíle (18,9 km, prům. 7,4%)

15. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

16. etapa: Luanco - Lagos de Covadonga (181,5 km)

Mirador del Fito (Kat. 1) – 104,2km do cíle (7,1 km, prům. 7,9%)

Collada Llamena (Kat. 1) – 56,3km do cíle (7,6km, prům. 9,3%)

Meta. Lagos de Covadonga (HC) cíl (12,5km, prům. 6,9%)

16. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

17. etapa: Arnuero - Santander (141,5 km)

Alto de La Estranguada (Kat. 2) – 86,7km do cíle (5,5 km, prům. 8,7%)

Alto del Caracol (Kat. 2) 71,1km do cíle (7,2km, prům. 8,7%)

17. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

18. etapa: Vitoria - Maeztu (179,3 km)

PM Alto de Rivas de Tesero (Kat. 2) – 97,8km do cíle (11,1 km, prům. 3,4%)

Puerto Herrera (Kat. 1) - 45km do cíle (5,6km, prům. 8,3%)

18. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

19. etapa: Logroño - Alto de Moncalvillo (173,5 km)

Puerto de Pradilla (Kat. 3) – 78,9km do cíle (5,2 km, prům. 4,8%) *časový bonus

Alto de Moncalvillo (Kat. 1) - cíl (8,6 km, prům. 8,9% )

19. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

20. etapa: Villarcayo - Picón Blanco (172 km)

ÂLas Estacas de Trueba (Kat. 3) 137,8km do cíle (9,2 km, prům. 3,1 %)

Puerto de La Braguía (Kat. 3) - 117km do cíle (5,8 km, prům. 5,9%)

Alto del Caracol (Kat. 2)- 98km do cíle (8 km, prům. 5,4%)

Portillo de Lunada (CKat. 1) - 79km do cíle (14 km, prům. 6,1%)

Portillo de la Sia (Kat. 2) 60,6km do cíle (7,2 km, prům. 6,1%)

Puerto de Los tornos (Kat. 1) – 25,6km do cíle (11,3km, prům. 6%) * časový bonus

PM Picón Blanco (Kat. 1) cíl (7,9 km, prům. 9,1%)

20. etapa Vuelty • Foto lavuelta.es

21. etapa: Madrid - Madrid (24,6 km)