Kreuziger to ve Švýcarsku zabalil: Byl jsem prázdný, nemělo to smysl

Vrchařské schopnosti dnes prokázal Kolumbijec Nairo Quintana a po sólové jízdě na posledních 27 kilometrech stoupání do Arosy se zapojil do hry o celkové prvenství. Vedoucímu Richiemu Porteovi se přiblížil na 17 sekund, Australan nicméně zůstává favoritem na žlutý trikot. Sobotní etapa je totiž rovinatá a v neděli rozhodne časovka.

Kreuziger závodil ve Švýcarsku šest dnů. "Dnes jsem to zabalil. Byl jsem hodně unavený a prázdný, nemělo to smysl, protože zítra se jede po rovině a následně časovka. Pokusím se načerpat co nejvíce energie, abych mohl jet důstojně mistrovství republiky v Plzni," uvedl v audionahrávce.

Po domácím šampionátu si dopřeje pár dnů bez kola a začne s přípravou na druhou polovinu sezony. "Mistrovství světa v Innsbrucku je jeden z velkých cílů," připomněl.

Quintana zaútočil na začátku závěrečného stoupání a cílovou pásku v Arose proťal s náskokem 22 sekund před Jakobem Fuglsangem a Portem.