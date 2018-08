Svorada vstoupil do síně slávy deníku Sport. Česká cyklistika je světová, řekl

Dokázal, co žádný jiný Čech. Během své kariéry nasbíral Ján Svorada mimořádné triumfy, které si zaslouží ocenění. Brzy padesátiletý cyklista byl proto uveden do síně slávy deníku Sport. Při návštěvě redakce také odpovídal na dotazy čtenářů, které zajímala i kontroverzní témata jako například dopingová kauza Lance Armstronga. „Myslím, že si to zavinil do značné míry svou arogantní povahou,“ říká k bývalé americké legendě nejúspěšnější český závodník historie.