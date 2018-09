Schurter na domácím MS nezaváhal a má sedmý titul, Češi neuspěli

Dvaatřicetiletý Schurter nabídl tisícovkám fanoušků podél trati takticky dokonalé představení. Od začátku jezdil v čele, a přestože jeho tempu stačil Kerschbaumer, suverén posledních sezon a úřadující olympijský šampion měl situaci pod kontrolou. Zvýšením tempa nedopustil, aby se k vedoucímu duu dotáhl Van der Poel a na konci předposledního z osmi okruhů setřásl i Itala.

Vytvořil si pak natolik komfortní náskok, že poslední desítky metrů už jel triumfálně s rukama nad hlavou. V cíli si pak vychutnával opojné chvíle vítězství v objetí s dcerkou Lisou Sophií. "Bylo to dnes neuvěřitelné závodit tady na domácí půdě, něco naprosto úžasného. Lidé mi hodně fandili a velmi hlasitě mě hnali dopředu. Nejlepší pocity, co jsem kdy prožil," radoval se v cíli Schurter v rozhovoru pro web Mezinárodní cyklistické unie.

Netajil ale zároveň, že uhájení trůnu ho stálo hodně sil. "Byl to velmi těžký závod. Cítil jsem, že dnes nemám ty úplně nejlepší nohy, pořád jsem v nich ještě pociťoval týmovou štafetu a nebyl jsem tak čerstvý, jak bych potřeboval. Opravdu to na trati moc bolelo a trpěl jsem, ale povzbudilo mě, když jsem viděl, že Kerschbaumer je na tom stejně," uvedl Schurter, jenž ve středu výrazně pomohl Švýcarsku k prvnímu zlatu.

Kerschbaumer dorazil do cíle o 11 sekund později, Van der Poelovo manko bylo ještě o minutu větší. "Hlavně jsem nechtěl dát šanci Van der Poelovi, aby se k nám dostal. A Gerhard každopádně zaslouží velké uznání a respekt, protože byl dnes hrozně silný. Navíc zvládl zajet tak skvělý závod v takovéhle nadmořské výšce," ocenil Schurter.

Zklamaný byl jeden z hlavních aspirantů na pódium Francouz Maxime Marotte. Dlouho se sice v průběžném pořadí pohyboval na hraně první desítky, místo vylepšení pozice však finišoval až čtrnáctý. Kvůli zranění nestartoval Novozélanďan Samuel Gaze, jenž v březnu v úvodu Světového poháru v jihoafrickém Stellenboschi zaskočil Schurtera.

Od světového šampionátu v Champéry v roce 2011, kdy slavil jediný titul z MS v olympijské disciplíně cross country Kulhavý, dokázal Schurtera v boji o světové medaile porazit pouze v roce 2014 Francouz Julien Absalon. V norském Hafjellu tehdy Schurter dojel druhý. Dnešním triumfem se Švýcar dotáhl na Absalona co do počtu cenných kovů z individuálních závodů MS. Oba jich mají na kontě devět, Absalon ale vyhrál pouze pětkrát.

Držitel bronzu z MS 2015 Cink byl sice po úvodním kole až na konci třetí desítky, ale probojoval se postupně dopředu. Podobně se dral vpřed i Škarnitzl, zatímco po prvním okruhu osmnáctý Kulhavý byl v konečném účtování až čtyřiačtyřicátý. Jan Vastl závod nedokončil.

"Škoda toho startu. Byla tam tlačenice a prostě mi to nevyšlo, ale pak jsem se cítil dobře. Během druhého kola jsem se dostal ze sedmadvacátého někam k osmnáctému místu, ale chybělo mi to pak v závěru. Tam už jsem měl krizi, i proto, že druhé a třetí kolo jsem jel fakt doraz. Celkově jsem ale spokojený s tím, jak sezona probíhala. A budu se soustředit na příští rok, kdy už by měly přijít větší cíle," uvedl Cink, jenž musel od začátku sezony startovat po návratu z ročního silničního angažmá ze zadních pozic.

Škarnitzla mrzelo, že mu nevyšlo poslední kolo. "Chyboval jsem a pak mě to ve spurtu stálo tři místa. Jinak mi to ale docela jelo. V Lenzerheide se mi stabilně vcelku daří, ale musím přiznat, že těch pár míst ke spokojenosti mi ještě chybělo," prohlásil Škarnitzl.

Muži - elite (33,6 km):

1. Schurter (Švýc.) 1:29:21, 2. Kerschbaumer (It.) -11, 3. M. Van der Poel (Niz.) -1:14, 4. Avancini (Braz.) -1:53, 5. Vogel -1:54, 6. M. Flückiger (oba Švýc.) -2:00, 7. Carod -2:16, 8. Sarrou (oba Fr.) -2:38, 9. Braidot (It.) -2:45, 10. Litscher (Švýc.) -3:04, ...16. Cink -4:25, 20. Škarnitzl -4:31, 44. Kulhavý -7:37, Vastl (všichni ČR) nedokončil.