Mistrem světa v cyklokrosu je Mathieu van der Poel, Boroš byl 14. | iSport.cz

Loni bronzový Mathieu van der Poel ukončil po zlatém hattricku kralování Belgičana Wouta van Aerta, který si vyjel stříbro před zbývajícím z tria hlavních favoritů krajanem Toonem Aertsem. Všech osm Belgičanů se vešlo do 11. místa.

Skvěle jedoucí Nizozemec zvítězil s velkým náskokem 16 vteřin a slavil opět po čtyřech letech. Poprvé slavil všestranný Mathieu van der Poel, který jezdí rovněž výborně na horských kolech i na silnici, na šampionátu v Táboře.

Šestadvacetiletý Boroš se jen na chvilku dostal do první desítky, která byla jeho cílem, a to zhruba ve třetině závodu na 12 kol. Na vítěze nakonec ztratil téměř dvě a půl minuty.

Na 38. místě skončil Tomáš Paprstka, o šest příček za ním dojel do cíle Jan Nesvadba.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Bogense (Dánsko):

Muži elite (31,35 km): 1. M. Van der Poel (Niz.) 1:09:20, 2. Van Aert -16, 3. Toon Aerts -25, 4. M. Vanthourenhout -50, 5. L. Sweeck (všichni Belg.) -1:01, 6. Van der Haar (Niz.) -1:10, 7. Hermans (Belg.) -1:24, 8. Meisen (Něm.) -1:29, 9. Adams -1:31, 10. Vermeersch (oba Belg.) -1:33, ...14. Boroš -2:25, 38. Paprstka -2 kola, 44. Nesvadba (všichni ČR) -5 kol.

Ženy do 23 let (15,75 km): 1. Van der Heijdenová 42:09, 2. Nagengastová -3, 3. Alvaradová (všechny Niz.) -8, 4. Persicová (It.), 5. Kayová (Brit.), 6. Pieterseová (Niz.) všechny -9, ...15. Czeczinkarová -40, 34. Bajgerová -3:29, 35. Janů -3:41, 37. Ungermanová (všechny ČR) -3:57.