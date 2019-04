Sagan nezáří. Podprůměr, tvrdí experti. Kdy přijde forma slovenské hvězdy? | iSport.cz

Peter Sagan se opírá do pedálů a soupeřům je jasné, že bude velmi těžké, ne-li nemožné ho ve spurtu porazit. Na takový obrázek byli příznivci cyklistiky zvyklí v minulých letech. Letos taková příležitost k vidění zatím mnohokrát nebyla, vlastně jen jednou na začátku roku při australském etapovém závodu Tour Down Under, kde Slovák vyhrál třetí etapu.

„Jeho forma je zatím lehce podprůměrná,“ píší odborné cyklistické weby.

Ovšem ani Sagan, ani jeho tým se tím nenechá znepokojovat. „Myslím, že na celém světě máme mnohem větší problémy než vyhrát či nevyhrát závod,“ prohlásil rodák ze Žiliny před prvním letošním Monumentem Milán-San Remo, ve kterém pak skončil čtvrtý.

Vítězství Segana v posledních letech

(před závodem Kolem Flander) 2019 --- 1

2018 --- 2

2017 --- 3

2016 --- 1

2015 --- 1

Není to ale v žádném případě tak, že by hvězda stáje Bora-hansgrohe netoužila po vítězstvích. Jeho snaha je patrná v každém z posledních závodů. Proč tedy nevychází? Důvodů je hned několik. Lze mezi ně započítat zdravotní potíže, které trojnásobného světového šampiona postihly začátkem března před etapovým podnikem Tirreno-Adriatico, kdy se z nemoci dostával ještě v jeho úvodu. A na výkonu to bylo znát.

Hlavní příčinu ale vidí Saganův tým v tom, že v tomto roce změnili model jarní části sezony. Zatímco v minulých letech měl touto dobou objetých i šest klasik, letos to jsou jen tři. Důvodem je to, že oproti dřívějšku Sagan klasikářskou sezonu protáhne až do konce dubna do závodu Lutych-Bastogne-Lutych.

„Rozhodli jsme se letos vyzkoušet tento model. Proto je celá jeho sezona trochu posunutá. Běžně před Tirrenem jede Strade Bianche, před dvěma lety jel i Kuurne. Letos je to posunuté, takže můžeme zůstat až do ardenských klasik. Je to jeden rok, uvidíme, jak se to osvědčí,“ vysvětlil serveru Cycling News sportovní ředitel týmu Bora-hansgrohe Ján Valach.

Ten také potvrdil, že úřadující slovenský mistr je stále v pohodě. „Je v klidu. Jde si svou vlastní cestou.“

Poslední vítězové Kolem Flander 2018 - Niki Terpstra (Niz.)

2017 - Philippe Gilbert (Bel.)

2016 - Peter Sagan (Sloven.)

2015 - Alexander Kristoff (Nor.)

2014 - Fabian Cancellara (Švýc.)

V některých závodech navíc při Saganovi nestálo ani potřebné štěstí. Třeba při E3 BinckBank Classic, v němž zvítězil Zdeněk Štybar, měl i technické potíže. „E3 byl první závod, který letos absolvoval na kostkách, byl spíš na rozjetí, protože tady v Belgii je to vždy těžké. Až do chvíle, kdy se objevil problém s přehazováním, jel dobrý závod,“ podotkl Valach. V další z klasik Gent-Wevelgem, jež se jela v silném větru, byl Sagan dlouho ve čtyřčlenném úniku a podle sportovního ředitele si zasloužil lepší než konečné 32. místo. „Dal jsem všechno do toho, abychom zůstali před pelotonem. To ale nebylo možné a ve finále už jsem pak neměl dostatečně silné nohy, abych šel do hromadného sprintu,“ zhodnotil sám Sagan.

Nyní přichází na řadu další dva Monumenty této sezony. Už v neděli Kolem Flander, kde už slovenský cyklista dokázal vyhrát. A přesně za týden královna klasik Paříž-Roubaix, kde bude obhajovat loňské vítězství. Ačkoliv papírově mezi tak žhavé favority nepatří, všichni moc dobře vědí, že není radno ho podceňovat. „Zlepšuje se. Stejně jako loni, kdy byl lepší závod od závodu a s příchodem ardenských klasik byl opravdu hodně silný. A letos očekáváme něco podobného,“ upozornil Valach.

Po závodu Gent-Wevelgem zůstal Sagan v Belgii, kde se dal nejprve do kupy po předchozí zátěži a poté se připravoval na Kolem Flander. Ukáže svou někdejší formu už při nedělním Monumentu, druhém v této sezoně?

Koho sledovat?

Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick Step)

Po minulých dvou letech, kdy ne a ne dotáhnout závody do vítězného konce, rozjel letos český reprezentant životní sezonu. V té už vyhrál dvě významné klasiky. Na začátku března to byl Omloop Het Nieuwsblad, minulý týden k tomu přidal E3 BinckBank Classic. A také byl hodně vidět při vítězstvích týmových kolegů. Rázem je tak rodák ze Stříbra řazen mezi hlavní favority Monumentu Kolem Flander. „Udělal jsem vše pro to, abych byl na neděli připravený. Jsem rád, že jsem považován za jednoho z hlavních adeptů na vítězství a doufám, že se bude závod vyvíjet dobře a štěstí bude na naší straně,“ řekl Štybar.

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus)

Jedno mají tři muži z tohoto výběru společné. Jsou to současní či bývalí cyklokrosaři. Van der Poel je úřadujícím mistrem světa v této disciplíně, ale ukazuje, že se skvěle zařadil i na silnici. A i tady chce vyčnívat. Povedlo se mu to v generálce na Monument, v závodu Napříč Flandry, který vyhrál. Bylo to jeho první vítězství v kariéře silničního cyklisty. A to předtím skončil čtvrtý v závodu Gent-Wevelgem. Co ze své výjimečnosti předvede nyní?

Greg Van Avermaet (CCC)

Muž, který letos hodně útočí, ale na vítězství to zatím nestačilo. A ve dvou případech i díky Zdeňku Štybarovi. To je belgický závodník Greg Van Avermaet. A přitom doma by se tak chtěl ukázat a v aktuálním závodě vylepšit loňské umístění, kdy skončil pátý. „Od roku 2014 až doteď jsem byl vždy schopný Flandry vyhrát. Byl jsem několikrát na pódiu, párkrát jsem měl smůlu, ale pořád jsem připravený tady vyhrát,“ hlásil rázně muž v oranžovém dresu.

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

A do třetice cyklokrosař zářící i na silnici. Třetí na Strade Bianche, šestý v cíli Milán-San Remo, druhý pak na E3 BinckBank Classic. Mladý Belgičan zcela zjevně nechce být považován jen za špičkového závodníka v terénu a daří se mu to. Už v minulém roce dojel ve Flandrách devátý a letos cílí na ještě lepší umístění. A pomoci mu v tom může i to, že přešel do silnější, už worldtourové stáje.

Niki Terpstra (Direct Energie)

Obhajuje prvenství z loňského ročníku, kdy ještě závodil v barvách Quick Stepu. A i když v této sezoně jezdí za slabší tým, je třeba si na něj dávat pozor. Dokázal to třeba na Kuurne-Brusel-Kuurne, kde skončil třetí. I na E3 BinckBank Classic se dostal do nejlepší dvacítky. Trať ve Flandrách má navíc načtenou skvěle, vedle loňského vítězství zde zaznamenal další dvě umístění na stupních vítězů.