Cyklistický chaos! Ženy padaly, muži stáli. Pak řešili předbíhání | iSport.cz

Měla to být generálka na nedělní Monument Kolem Flander. Po organizační stránce se ale Napříč Flandry až tolik nevydařilo. Závod s originálním názvem Dwars Door Vlaanderen jely i ženy, byť kratší trať, a startovaly ještě před muži. Jenže nehoda, která se v ženském pelotonu stala, vyžadovala ošetření a příjezd sanitek. Proto byl nejdřív ženský, ale později i mužský závod na nějakou dobu přerušen. K celé situaci došlo 76 kilometrů před cílem.

U mužů byla tou dobou na čele skupinka osmi závodníků, mezi nimi i pozdější vítěz Mathieu van der Poel, která měla náskok 2:15 minuty. Při přerušení, které trvalo zhruba 10 minut, je peloton dojel, ovšem při opětovném rozjetí závodu organizátoři nedodrželi původní náskok úniku. A tak musel být peloton zastaven znovu, aby mohla osmička uprchlíků vyrazit osamoceně a znovu získat svůj původní náskok.

„Na startu ženského závodu došlo po dvou stech metrech k velké nehodě, takže se organizátoři rozhodli závod restartovat, což způsobilo menší zpoždění. To by ještě nevadilo, jenže před příjezdem na Kluisbergern došlo k dalším dvěma nehodám a obě potřebovaly ošetření a příjezd ambulance. Ve druhém případě bylo třeba ženy sanitkami odvézt, proto jsme museli zastavit i muže,“ vysvětloval příčinu zmatků ředitel klasik ve Flandrách Scott Sunderland.

Nestává se to často, ale občas k pozastavení závodů dochází. To by cyklistům ani tolik nevadilo. Jenže některým se nelíbilo chování kolegů při samotné pauze. Michael Valgren z týmu Dimension Data si stěžoval, že někteří závodníci se při přerušení hrnuli dopředu, aby získali co nejlepší pozici při opětovném odstartování.

„Z našeho týmu jsme byli všichni vepředu ještě předtím, než byl závod neutralizován. Jenže někteří cyklisté jsou prostě takoví, jelikož jsme všichni strašně pitomí. Nikdo nezastavil, každý bojoval o to dostat se dopředu i přesto, že už byl závod přerušen. Byl jsem tak naštvaný,“ rozčiloval se týmový parťák a kamarád Romana Kreuzigera v rozhovoru po cyklistický web Cyclingnews.

Z vítězství v závodu se i přes tyto zmatky poprvé ve své silniční kariéře radoval cyklokrosový suverén Mathieu van der Poel.