Štybar o atmosféře v Itálii a plánech: Jeď, může to být poslední závod | iSport.cz

V sobotu ze sebe na prašných toskánských cestách a ve čtyřicetistupňovém vedru vymáčkl Zdeněk Štybar, co šlo. Do cíle Strade Bianche dojel na šestém místě, nejlépe z týmu Deceuninck-Quick Step. Ještě v pondělí z toho byl ale pořádně zničený. „Už z dřívějška vím, že po Strade Bianche mi trvá tak tři dny se z toho dostat, teď to bude o den dýl,“ prozradil český cyklista deníku Sport po prvním závodu obnovené sezony.

Roušky nasadit, nasednout na kolo, počkat na start závodu, odhodit roušku a vyrazit. Tak to teď vypadá v silniční cyklistice po koronavirem vynucené víc než čtyřměsíční pauze. Nikdo z profesionálů proti mnohým opatřením ale nic nenamítá. Všichni jsou totiž rádi, že se vůbec něco děje. Alespoň prozatím. „Mám to teď tak, že půjdu do každého závodu s tím, že to může být poslední závod sezony,“ přiznává i Zdeněk Štybar.

Už jste se vzpamatoval po tom sobotním prvním?

„Ještě ne, naopak teď to na mě ještě dopadlo, takže jsem úplně K.O. Ale doufám, že se z toho brzo dostanu“

Takže trénujete, nebo odpočíváte?

„V neděli jsem se byl projet, ale pondělí jsem vynechal, protože jsem si chtěl aspoň jeden den odpočinout. Jet tady na hodinu se mi ani nechce, takže to nechám až na další den, kdy si dám normální trénink. Už z dřívějška vím, že po Strade Bianche mi trvá se z toho dostat tak tři dny, teď myslím, že to bude o den dýl.“

Jak byste popsal atmosféru prvního závodu obnovené sezony?

„Ze začátku bylo divné stát na startu v rouškách. Na prezentaci před startem měl komentátor spoustu entusiasmu, ale nebyli tam žádní lidé, takže si to říkal v podstatě sám pro sebe. To bylo trošku divný, až smutný. Jsme zvyklí, že už na startu jsou podél trati tisíce fanoušků, a teď tam lidi nebyli. Ale na druhou stranu je hlavní, že fanoušci respektovali pravidla. Viděl jsem je v rouškách, s rozestupy, tedy až na poslední sektor, kde bylo hodně lidí, jako kdyby se nic nedělo, jako v minulých ročnících.“

A dojezd do Sieny, kde byly ulice v podstatě vylidněné?

„Dojezd do centra byl zvláštní, v poslední stojce (prudké stoupání) jsem zvyklý, že lidi na nás řvou, fandí a pošlou nás ještě přes poslední limit, kdy to potřebujeme vyjet. Teď to bylo, jako kdybych tam jel nějakou tréninkovou vyjížďku, opravdu žádní lidi tam nebyli.“

Byla atmosféra v pelotonu podobná, jako kdyby se začínalo někdy na konci zimy? Samozřejmě až na zcela odlišné teploty.

„Ani ne, tam to bývá opatrnější. Tady mi přišel závod hodně nervózní a hodně rychlý hned od startu. Všichni byli namotivovaní a chtěli se ukázat. Takže ani nebyl prostor s nikým prohodit pár slov, jelo se hodně rychle od začátku. Ale jinak myslím, že to bylo stejné, jako kdyby se jel jakýkoliv jiný ročník.“

Během soboty sahaly teploty v Toskánku ke čtyřiceti stupňům. Podél trati fanoušci závodníky polévali vodou. Je to pro vás příjemné, nebo naopak z toho moc radost nemáte, když na vás někdo nalije vodu a vy to nečekáte?

„Tohle se hodně stává třeba na Vuletě, kde stojí fanoušci, mají tam otevřenou vodu a my si ji od nich můžeme vzít. Ale já si to nikdy neberu. Mám z toho trošku strach. Ale musím říct, že teď hlavně těch posledních 50 kilometrů, když jsem viděl, že tam někdo stál s vodou, tak jsem si ji vzal. Samozřejmě jsem ji nepil, ale polil se s ní. Když jsem to vzal do ruky a ucítil to studené, bylo to příjemné, takže jsem to okamžitě chrstnul na záda. Nepolil jsem si s tím obličej, ale záda ano. Hledal jsem každou kapku vody.“

Co všechno z hlediska zdraví a hygieny musíte teď před závody podstupovat?

„Dvakrát v týdnu, šest a tři dny před závodem, jsme testovaní, to jsou pravidla UCI (Mezinárodní cyklistické unie). Ale jinak jsme zvyklí na přísnou hygienu i normálně. Všechno se dezinfikuje, máme všude gely. Takže to pro nás zas taková změna není, byli jsme vždycky opatrní.“

Plus tedy teď navíc na startu roušky?

„Ano, roušky jsme měli také a nikdo proti tomu nic neměl. Samozřejmě když je 40 stupňů, extra příjemné to není, ale všichni to akceptují. Potom tam byly na lajně koše, kam jsme je mohli hodit.“

Máte už jasný další program?

„Ještě v neděli jsem nevěděl, jestli pojedu do Čech autem, nebo poletím na Mallorku, nebo nejdřív do Čech, pak na Mallorku, nebo jestli zůstanu v Itálii. V neděli jsem se jel projet a pak mi řekli: Tak dobré, Milán - Sanremo pojedeš. Takže z minuty na minutu jsem si zarezervoval hotel a zůstal jsem tady. Teď je opravdu taková doba, že žijeme ze dne na den a nic není jasné. Třeba právě na Sanremo jsme měli danou sestavu, měl jsem jet, ale organizátoři snížili počet závodníků z jednotlivých týmů ze sedmi na šest. Tak jsem předpokládal, že mě vynechají. A pak to změnili.“

To asi nebyla příjemná situace, že?

„Ale je to zvláštní pro všechny, protože jednoho vynechat museli, člověk s tím počítá tréninkově. Už takhle je to hodně zvláštní, dlouho jsme nezávodili, každý závod je teď důležitý, ale musíme být připravení i na takovéhle změny.“

Berete to teď tak, že chcete jet všechno, co půjde? Protože se vůbec neví, co bude na konci října, kdy se mají jet vaše oblíbené klasiky, jestli se vůbec pojedou.

„Mám to teď tak, že půjdu do každého závodu s tím, že to může být poslední závod sezony. Takhle jsem bral i Strade, kde jsem několikrát odpadl a vzpamatoval jsem se na posledních 50 kilometrech. Jel jsem řekněme o třicátý flek, a řekl jsem si: Tak teď jedu až do cíle co to půjde. Rozjel jsem se a nakonec dojel na šestém místě. A taky mi proběhlo hlavou: Jeď, může to být poslední závod, na co tady budeš čekat? A pokusím se to takto praktikovat i v dalších závodech, které pojedu.“

Výsledky Strade Bianche 2020

1. Wout Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 4:58:56

2. Davide Formolo (It./SAE Team Emirates) -30

3. Maximilian Schachmann (Něm./Bora-hansgrohe) -32

4. Alberto Bettiol (It./EF) -1:31

5. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) -2:55

6. ZDENĚK ŠTYBAR (Deceuninck-QuickStep) -3:59

Obnovený kalendář Mezinárodní cyklistické unie

(nejvýznamnější akce)

1. srpna Strade Bianche (It.)

8. srpna Milán – Sanremo (It.)

5.-9. srpna Kolem Polska (Pol.)

15. srpna Lombardie (It.)

12.-16. srpna Critérium Dauphiné (Fr.)

25. srpna Bretagne Classic - Ouest-France (Fr.)

7.-14. září Tirreno - Adriatico (It.)

29. srpna – 20. září Tour de France (Fr.)

20.-27. září Mistrovství světa (Švýc.)

30. září Valonský šíp (Bel.)

29. září - 3 října BinckBank Tour

4. října Lutych-Bastogne-Lutych (Bel.)

10. října Amstel Gold Race (Niz.)

11. října Gent - Wevelgem (Bel.)

18. října Kolem Flander (Bel.)

3.-25. října Giro d'Italia (It.)

25. října Paříž - Roubaix (Fr.)

20. října – 8. listopadu Vuelta a España (Šp.)

