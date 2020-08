Hirt o nepříjemném pádu: Bolelo mě i ležet v posteli. Co čeká od Tour?

Alespoň nějaká odměna, chtělo by se říci v případě nominace Jana Hirta na letošní Tour de France. Po koronavirové krizi je v krizi i hlavní sponzor jeho týmu CCC, a tak na konci sezony přijde toto seskupení o hlavní zdroj příjmů. A je dost možné, že úplně zanikne. Český cyklista tak musí shánět nový kontrakt na příští rok. A do toho ještě přišel nepříjemný pád při závodu Tour de l´Ain ve Francii před dvěma týdny. „Do Tour de France je to ještě týden, tak myslím, že to bude dobrý,“ poznamenal k naraženému zápěstí, které ho zatím při jízdě na kole limituje.

Náročné dny teď prožívá jeden ze čtyř českých závodníků ve World Tour, tedy nejvyšší kategorii cyklistických týmů. V neděli 9. srpna měl ve třetí etapě závodu Tour de l´Ain nepříjemný pád, po kterém měl po těle spoustu odřenin, nalomené tři zuby a naražené zápěstí pravé ruky. Tři dny na to sice odstartoval v dalším etapáku Critérium du Dauphiné, ale po pár desítkách kilometrů odstoupil. Zápěstí bolelo tak, že pokračovat nešlo. Vrátil se domů, nechal si spravit zuby a od tohoto týdne už zase sedí na kole a trénuje. V pátek absolvoval vyjížďku s týmem Topforex Lapierre částečně po trati mistrovství České republiky v Mladé Boleslavi, které absolvuje v sobotu. Pak trocha odpočinku a přesun do francouzského Nice na start Tour de France.

Jak se cítíte teď, téměř dva týdny po pádu?

„Zuby už mám spravené, tak to je dobré. Byly to tři zuby, jednička, dvojka, trojka. Jeden byl popraskaný a dva byly tak ze tří čtvrtin ulomené. A zápěstí ještě bolí. Ale do Tour je ještě týden, tak myslím, že to bude dobrý. Každý den je to lepší, ale ještě to není úplně ono. Nemůžu moc brzdit zadní brzdou, pravou rukou. Ale opravdu každý den je to lepší, tak uvidím v sobotu, co budu schopný na mistrovství republiky odjet.“

Nebylo by lepší místo Tour de France jet Giro d´Italia, ještě trochu si odpočinout? Padla vůbec tato varianta?

„To ani ne. Na začátku Tour to budou tři týdny, co jsem spadl, takže by to mělo být v pohodě. Samozřejmě na začátku Tour asi nebudu v ideální formě, protože jet se třemi závodními dny není úplně ideální plán. Ale myslím, že se do toho dostanu rychle.“

Mísí se ve vás velká radost, že pojedete Tour a na druhou stranu obavy?

„Určitě. Vždycky jsem chtěl jet Tour, takže jsem rád, že ji jedu, navíc letos, kdy je trať taková pěkná, těžká a málo časovek. Takže jsem rád, že to jedu. Ale na druhou stranu samozřejmě příprava nebyla ideální, závodních dnů mám málo, pád mi taky nepomohl. Ale kdo ví, kolik závodů se letos odjede, takže je lepší jet tu první Grand Tour.“

Podle druhé etapy na Tour de l´Ain, kde jste dojel desátý, to vypadalo, že forma je dobrá…

„Myslím, že ano. Většinou první závody nemívám tak dobré a na první závod po dlouhé pauze to bylo na moje poměry hodně dobré. Takže jsem doufal, že na Dauphiné to ještě vygraduje. I etapa, ve které jsem spadl, jsem doufal, že bude ještě lepší než ta předtím. Ale spadl jsem hned na jejím začátku, ještě před nájezdem do kopců, takže jsem potom spíš trpěl, abych to dojel.“

Co se vlastně stalo?

„Byl to takový hloupý pád, střet s autem našich mechaniků. Jestli dávat někomu vinu, nevím… Prostě se to stalo rychle.“

Měl jste obavy ze zlomenin?

„Mě nejvíc štvaly zuby. Ruku jsem cítil, ale ještě jsem etapu dojel. Rozleželo se to až na ten další den. Předtím to bolelo, ale asi sehrál roli adrenalin, takže to nebylo ještě tak strašné. Ale dalších pět dnů bylo docela tvrdých. Bolelo mě i ležet v posteli, vůbec jsem nevěděl, jak si položit paže. Ne kvůli odřeninám, ale že jsem byl naražený.“

Jak to bylo s nominací na Tour de France?

„Sestava byla daná už dlouho. Měl jsem jet původní Tour, kdyby sezona probíhala, jak měla. V rozšířené nominaci jsem byl pořád, ale bylo tam dost lidí, takže jsem nevěděl, jestli pojedu nebo ne. Takové to definitivnější bylo až na Tour de l´Ain. Předtím byla pravděpodobnost slušná, ale to, kdy jsem cítil, že tam pojedu, bylo až ve Francii.“

S jakými cíli tam pojede?

„Myslím, že všichni pojedeme na etapy. Já na celkové pořadí určitě ne. Na začátku budu docela trpět. Pak je tam Ilnur Zakarin, který taky nevím, jestli bude chtít jet na celkové, ale myslím, že ne, že všichni budeme chtít etapy.“

Jak teď funguje váš tým?

„Servis je pořád profesionální, ale nádech toho, že tam trochu těch peněz chybí, tam asi je. Řekl bych, že předtím to bylo super, teď je to dobré.“

Víte už, jaká protikoronavirová pravidla budete muset při Tour dodržovat? Dostali jste už nějaký manuál?

„Všechny věci přesně nevím, ale musíme mít hodně testů. Být v závodní bublině, naši manažeři za námi nesmí na hotel. Na startu musíme mít roušky. Prostě zavřená bublina.“

Co vy osobně říkáte na všechna omezení?

„Bude to trochu zvláštní, ale my závodíme hlavně proti ostatním závodníkům.“

Z týmu CCC už odešli Fausto Masnada, hlavní tvář Greg van Avermaet. Je to tedy tak, že šéf už nemá sílu shánět nového sponzora a poohlížíte se jinde?

„To si nemyslím. Ale každý závodník chce mít klid a jasno na příští rok. Není to tím, že tým vyloženě nebude, ale každý to chce mít brzy vyřešené a podepsané, kdyby třeba někde spadl a nemohl závodit. Jestli tým nebude, to teď nevíme. Lidí na trhu je ještě dost, kdyby se sponzor našel, můžeme podepsat jiné, třeba nějakého vrchaře jako Miguel Ángel Lopez.“

I vy stále věříte?

„Samozřejmě se snažím něco najít. Ale i kdybych v týmu nezůstal, budu rád, když se udrží.“

A jak se teď hledá nové angažmá?

„Není to lehké najít teď nějaký tým za podmínek, které byste chtěli.“