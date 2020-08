Hirt má nominaci na Tour de France: Vždy jsem ji chtěl jet. Štybar doufá

O premiérové účasti na Tour snil Jan Hirt už když před touto sezonou přestupoval do týmu CCC. A už příští sobotu si sen splní. „Vždycky jsem chtěl jet Tour, takže jsem rád, že ji jedu. Navíc letos, kdy je trať taková pěkná, těžká a málo časovek,“ pochvaloval si devětadvacetiletý cyklista.

Je tady však také jedno ale. Jsou to už téměř dva týdny, kdy měl při kratším etapovém závodu ve Francii nehodu. Při ní si odřel obličej, hodně sedřenou měl také levou část těla, nalomil si tři zuby a pohmoždil zápěstí. „Příprava samozřejmě nebyla ideální, závodních dnů mám málo, pád mi taky nepomohl. Ale kdo ví, kolik závodů se letos objede, takže je lepší jet tu první Grand Tour,“ řekl s tím, že neuvažoval, že by se dal nejdříve zcela do kupy a jel třeba až Giro d´Italia.

I v Itálii to měl vždy tak, že první část se spíš rozjížděl, a co je v něm ukázal většinou až v posledním týdnu v horách. Podobně to vidí také nyní. „Na začátku Tour asi nebudu v úplně ideální formě, protože jet se třemi závodními dny není úplně ideální plán. Ale myslím, že se do toho dostanu rychle,“ věří muž, který dokázal loni při královské etapě Gira vybojovat druhé místo.

Ukázat se na některém z nejbližších závodů je pro něj důležité také z hlediska další kariéry. Od týmu CCC totiž na konci roku odchází hlavní sponzor, polský obuvnický gigant, a zatím to nevypadá, že by jeho šéf Jim Ochowicz sehnal náhradu. Je tak možné, že se tým po této sezoně rozpadne a i závodníci jako Hirt, kteří mají smlouvu ještě i na příští sezonu, by mohli být rázem bez práce. Proto se raději poohlíží po novém zaměstnavateli.

Až takové starosti zatím nemá tým Zdeňka Štybara Deceuninck – Quick Step, ale jak sám český jezdec přiznal, v případě, že by se neodjela Tour de France, mohli by dopadnout podobně jako CCC. Teď je ale na stole jiná otázka. Jaká bude nominace belgické sestavy na tři týdny ve Francii? „Doufám, že pojedu, je to nejdůležitější akce roku,“ řekl Štybar v pátek před republikovým mistrovstvím v Mladé Boleslavi, kde v sobotu nastoupí do závodu s hromadným startem. Pokud by ale Tour jel, uvědomuje si, že ho tam čeká náročný úkol.

„Rolí by tam pro mě bylo hodně. Pomáhat Samovi Bennettovi v hromadných dojezdech, stejně tak Julianovi Alaphilippovi pokusit se o další etapy. A taky doufám, že by se tam našla nějaká šance i pro mě,“ řekl muž, který si na Tour připsal jedno etapové vítězství při své první účasti v roce 2015.

Teď má ale před sebou jinou výzvu. V sobotu by se rád pokusil vybojovat domácí titul, což se mu povedlo už v roce 2014. V posledních letech ale všem závodníkům z týmů nejvyšší světové úrovně komplikuje situaci domácí stáj Elkov Kasper, jejíž závodníci využívají právě týmové síly. „Je to vždycky stejné. Vždy před závodem si říkám, že to bude jiné, a pak jsem občas po dojetí znechucený. Ale letos to může být zase jiné. Možná je nevýhoda, že nevíme, jak jsou na tom kluci z ostatních týmů. Ale já se těším, doma závodím rád. Doufám, že se mi povede vyhrát.“