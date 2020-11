Šok v časovce i hájení vteřinek. Jak se rodily triumfy na Tour, Giru a Vueltě

TOUR DE FRANCE (29. srpna – 20. září)

Vítěz: Tadej Pogačar (Slovin.)

Tenhle moment se bude určitě připomínat při shrnutí sportovního roku 2020. Odehrál se na nejslavnějším cyklistickém závodu světa a jeho hlavními aktéry byli dva krajané z dvoumilionového Slovinska. Primož Roglič nastupoval předposlední den závodu do časovky s cílem na Planině krásných dívek s náskokem 57 sekund a nálepkou favorita.

Jeho časovkářský um je totiž proslulejší než u Tadeje Pogačara, který po skončení Tour oslavil teprve dvaadvacáté narozeniny. Ovšem nad tím, co tento závodník týmu UAE Emirates předvedl, nevěřícně kroutili hlavou všichni. Od samého začátku nasadil tempo, ve kterém až do cíle výrazně nepolevil, skvěle zvládl také přesedání z časovkářského speciálu na silniční před závěrečným kopcem. Zato Rogličovi to 19. září vůbec nešlo. Výsledek? Vítězství v etapě pro Pogačara, ale především smazání Rogličova náskoku plus celkové prvenství na Staré dámě o 59 sekund.