Naděje cyklokrosu vládla v Táboře. Stránský vedl od startu do cíle

Sedmnáctiletý Stránský využil dobré startovní pozice a od samého začátku potvrzoval roli jednoho z hlavních favoritů, když kontroloval dění v čele závodu. O svém triumfu rozhodl ve třetím z pěti okruhů, když odjel ostatním a náskok si udržel až do cíle.

"Chtěl jsem to zkusit už ve druhém kole, ale věděl jsem, že když to udělám, nevydržím to až do cíle. Tak jsem si počkal do třetího, pak jsem za to vzal před schodama a jel až do cíle," řekl Stránský po závodě, v němž chyběli nizozemští a belgičtí mladíci.

Nová trať v táborském areálu Komora, kam kvůli opatřením proti šíření koronaviru nesměli diváky, je podle Stránského náročná. "Hodně to bolelo. I když to na mně možná nebylo znát, tak mi docházelo. Musel jsem se opravdu vymáčknout, abych to vedení udržel až do konce. Vůbec se mi nechce věřit tomu, že se mi to podařilo, ale je to paráda," prohlásil.

V 10:15 vyjely na trať juniorky, následovat budou ještě závody mužů do 23 let a obou elitních kategorií. Muži odstartují ve 14:30.

Úvodní závod Světového poháru v cyklokrosu v Táboře:

Junioři: 1. Stránský (ČR) 41:22, 2. Masciarelli (It.) -7, 3. Fiala -13, ...6. M. Kopecký -35, 10. Jindřich -1:04, 16. Dostál -1:28, 18. Seeman -1:42, 20. Doležal -1:45, 24. Kubík -2:35, 28. Frühauf (všichni ČR) -4:00.

10:15 juniorky,

11:25 muži do 23 let,

13:10 ženy,

14:30 muži.