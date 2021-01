Hekele (43) zná trest za doping. Čtyřletý zákaz, hrozí konec kariéry

Vzorek, který Hekele odevzdal v závěru čtyřdenního reprezentačního soustředění, obsahoval zakázané látky oxandrolon a clenbuterol - anabolické androgenní steroidy. Pozitivní nález potvrdila následně i analýza kontrolního vzorku B. Všechny závodníkovy výsledky byly zpětně anulovány k datu dopingové kontroly 9. září.

Komise v čele s předsedou Davidem Průšou rozhodla o trestu na středečním zasedání. Poprvé jednala 14. prosince a případ odročila kvůli doplnění dokazování. Hekele po zjištění výsledku vzorku B požádal o laboratorní dokumentaci s detailními informacemi, od toho ale nakonec upustil.

Na reprezentačním kempu mu komisaři testovali krev s negativním výsledkem, pozitivní nález měl ale ve vzorku moči. Závodník míní, že zakázané látky se do jeho těla mohly dostat z kontaminované stravy na soustředění v hotelu v Bělé pod Bezdězem s úmyslem ho poškodit. Hekele v minulosti kritizoval poměry v českém cyklokrosu.

Verdikt disciplinární komise považuje za nespravedlivý a zvažuje další kroky. „Jsem vnitřně bez viny. To je pro mě důležité, že vím, že jsem nikdy žádné zakázané látky nebral. Vím, že mnoho lidí tomu nikdy neuvěří, ale mnoho dalších naopak věří, že bych to neměl zapotřebí. Beru to jako osobní křivdu,“ řekl ČTK Hekele.

Zpochybnil také průběh antidopingové kontroly. „Antidopingoví komisaři neprovedli kontrolu podle platných norem a předpisů, byla odfláknutá,“ uvedl Hekele. „Deset minut neměli komisaři vzorek moči pod absolutní kontrolou. A následně do zápisu uvedli, že je všechno v pořádku. Manželská dvojice (komisařů) tak prokazatelně lhala. Opakovaně jsem žádal osobní účast těchto klíčových svědků, ale Český antidopingový výbor mé žádosti nevyhověl. Komisaři vůbec nepřijeli, aby osobně vypovídali. Takový postoj je pro mě zarážející, i s ohledem na to, že je výbor financován z veřejných prostředků,“ řekl Hekele.

Disciplinární komise ve středu jednala přes tři hodiny, podobně jako v prosinci. „Dohromady kauza v sídle svazu zabrala přes šest hodin. Jde o souhru zvláštních náhod. Pouhé čtyři osudové dny na reprezentačním srazu a z toho likvidační čtyřletý trest, tak bych to v krátkosti popsal. Můj případ může být klidně i cílenou likvidační kauzou. Laická veřejnost neznalá situace v českém cyklokrosu to těžko může pochopit. Uvažuji, že napíšu knížku, pokud na to najdu dostatek motivace a času,“ uvedl Hekele.