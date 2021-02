Dvě klasiky za víkend: Pro tělo trochu šok, říká Štybar. Co ho letos čeká?

Na tomto místě už jednou vyhrál. Předloni slavil Zdeněk Štybar na klasice Omloop Het Nieuwsblad triumf. Nejen proto patří úvodní jednorázovka sezony k jeho nejoblíbenějším. Trénoval na ni ve Španělsku i ve Stříbře, teď ho čeká náročný víkendový dvojblok závodů. „Je to hodně náročné, pro tělo je to šok, ale moc se na to těším,“ vypráví český cyklista. Co dalšího ho pak čeká?

Ze soustředění svého týmu Deceuninck-Quick Step ve Španělsku to vzal z rodinných důvodů do Belgie přes Česko. I v chladných podmínkách a mlze toho ale zvládl v okolí Stříbra Zdeněk Štybar odtrénovat dost a teď už se těší na první jarní klasiku. Jak jinak než na kostkách. „Na ně je ale mé tělo připravené vždycky,“ prohlásí zvesela. O tomto víkendu ho čeká dvojblok jednorázovek Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne - Brusel - Kuurne.

V této sezoně jste zatím absolvoval cyklokrosové mistrovství světa a silniční Tour de la Provence. Už před MS jste říkal, že vás to bude hodně bolet. Jak dlouho jste se tedy z tohoto závodu vzpamatovával?

„Déle než jsem čekal. Chvilku mi to trvalo. Ale hned ve středu jsem letěl na Mallorku a trénoval jsem tam. Bylo to ale takové divočejší, těsně před MS mi řekli, že pojedu Provence. Plány se totiž kvůli odkládání závodů několikrát změnily. Provence jsem v programu původně neměl, takže jsem neměl tolik prostoru se připravit. I proto jsem to bral spíš v rámci tréninkového bloku. Ale MS jsem i celkem užil, byl jsem s nároďákem, zazávodil jsem si, zaběhal jsem si, promrznul jsem. Ale dobrý, nelituju toho.“

Tour de la Provence jste pojal tréninkově, jaká pak byla vaše další příprava až do startu klasik?

„Z Provence jsme se auty přesunuli do Španělska kousek od Girony, kde jsme měli týmové soustředění na týden. Já jsem odtamtud musel odjet do Stříbra, protože mi zemřel děda, takže jsem měl třídenní tréninkový blok a potom jsem jel do Čech, kde jsem v rámci možností odjel ještě kvalitní tréninky, i když jsem tomu původně moc nevěřil. Takže tréninkově mi nic nechybí a doufám, že na tom budu o víkendu dobře.“

Kdybyste nemusel do Česka, tak byste byl celou dobu s týmem?

„Byl bych s nimi do pondělí a pak bych byl v Belgii, kde si kluci ve středu projeli Omloop Het Nieuwsblad a ve čtvrtek pak Kuurne - Brusel - Kuurne. Ale já jsem si to projížděl hned po mistrovství světa v cyklokrosu, navíc trať znám, několikrát jsem to jel, takže v tom nevidím žádnou nevýhodu.“

Spíš šlo asi o to zjistit, zda na trati není nějaká nová záludnost, že?

„To tam naštěstí není, je to stejné. A mám navíc informace od sportovního ředitele, který mi říkal, že jak byla poslední týdny tvrdá zima, tak sem tam je nějaká větší díra. Ale jinak je to všechno stejné.“

Jak se těšíte na první letošní klasiky?

„Moc se těším. Teď jsem to samozřejmě trochu v hlavě odsunul, ale těším se. Omloop Het Nieuwsblad je z kostkových klasik má nejoblíbenější, když nepočítám samozřejmě Kolem Flander. Okruh závodu a hlavně jeho finále se mi líbí ze všech klasik nejvíc.“

Předloni jste Omloop vyhrál, s čím tam jedete nyní?

„Zazávodit si. Myslím, že budeme mít skvělý tým. Je to jako vždycky, že máme jednoho kluka na tahání a šest, kteří můžou vyhrát. Takže to bude zajímavé. Těším se na to, a co z toho bude, vůbec nedokážu říct. Protože někteří kluci se budou vracet z vysokohorského soustředění, někteří nezávodili vůbec, někdo zase závodil víc než ostatní. Takže těžko odhadovat, jak na tom ostatní jsou a jak by mohl závod probíhat.“

Jak je vaše tělo připravené na kostky?

„To je připravené vždycky.“ (smích)

Už několikrát jste jel víkendový blok závodů Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne - Brusel - Kuurne. Jak je tento program náročný?

„Hodně. Omloop je první klasika, a ta je vždycky hrozně nervózní. Každý se chce hned na začátku porvat o vítězství, je to velká šance, krásná klasika. Za dva měsíce na to sice všichni trochu zapomenou, protože je to zdánlivě už dlouho, ale teď je to důležitý závod, worldtourová klasika. A pak hned Kuurne. Mít dvě klasiky za sebou je náročné, je to trochu šok. Sice v Provence jsme jako tým taky hodně závodili, nebáli jsme se etapu rozjet někde v půlce, protože jsme věděli, že je to pro nás jediný závod před klasikami. Takže jsme do toho šli po hlavě a dařilo se nám to.“

Jaké má být na víkendové závody počasí? Půjde o typickou jarní klasiku?

„Myslím, že ano, má být hezky, nějakých 12 stupňů, v sobotu by snad neměl ani foukat silný vítr, takže to bude nádhera. 12 stupňů je na klasiky úplně super, protože to je tak intenzivní, že potom když je už k dvaceti stupňům, je to na mě až zbytečné vedro.“

Jaký bude váš další program, pokud se nebudou závody rušit?

„Měla by to být klasika: Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Milán - San Remo, Harelbeke (E3 Saxo Bank Classic), Gent - Wevelgem, Kolem Flander, Paříž - Roubaix a pravděpodobně i Amstel.“

To vypadá na dost nabitý program…

„Ano, ale je to fajn. Měl jsem v únoru jet nejdřív Valencianu, ta se zrušila. Pak jsem měl jet Murcii, to samé. Pak Almerii, která zůstala, ale tým mě přesunul na Tour de la Provence, takže můj závodní program se kompletně přesunul.“

Jak funguje váš tým v této sezoně? Máte vytvořené skupiny, které více méně budou jezdit spolu, jako tomu bylo loni na podzim?

„Ano, máme to zase. I teď na soustředění jsme byli spolu skupina z Provence a pak kluci, kteří jeli Almerii, byli 30 kilometrů od nás v jiném hotelu. I maséři, sportovní ředitelé, všichni zůstávali stejní jako ze závodu. Takže jsme měli dvě bubliny.“

Už nyní je jasné, že Kolem Flander bude opět bez diváků. Jak to Belgičané nesou?

„Nejspíš už si na to zvykli. MS v cyklokrosu i kompletní krosová sezona byly bez diváků. Takže myslím, že už to berou, jak to je. Je to smutné, ale na druhou stranu se mají aspoň lidi na co koukat v televizi.“

Tento týden zveřejnili trasu Gira d´Italia. Máte už představu, kterou Grand Tour byste letos měl jet vy?

„Zatím to vypadá na Vueltu. Jestli pojedu na Tour, to je každý rok u mě stejné, jsem mezi posledními dvěma kluky, které vezmou nebo ne. Většinou záleží, jak na tom kdo je těsně před Tour. Ale Vueltu bych chtěl jet kvůli MS, které je letos v Belgii a mělo by mi sedět. Po Vueltě mám vždycky dobrou formu, takže by mi tam pasovala. Samozřejmě kdybych jel Tour, pak bych moc rád jel na olympijské hry, tak potom tam mít Tour, OH, Vuletu a pak mistrovství světa, to úplně nevím. Ale uvidíme. Teď je trochu utopie si takhle daleko něco plánovat. Je zapotřebí brát to z týdne na týden.“