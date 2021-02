Štybar nejen o zakázané Saganově fintě: Není nebezpečná, ale jde o děti

Hvězdy jako Peter Sagan a další už se opravdu na horním rámu svého kola ve sjezdu nesvezou. Ve čtvrtek Mezinárodní cyklistická unie toto pravidlo oficiálně zveřejnila. Také za odhazování bidonů či odpadků mimo povolenou zónu přijdou tvrdší tresty. Samotným cyklistům to přijde postavené na hlavu. I podle Zdeňka Štybara peloton trápí závažnější problémy. O co jde a co říká na nová pravidla? „Musíme je respektovat. Za odpadky a bidony jsou nesmyslné pokuty, ale někteří kluci jsou fakt pitomci, protože to hážou do lesa.“

Mají být vzorem, a proto by cyklisté neměli zbytečně riskovat. A mají se chovat zodpovědně i k životnímu prostředí. Takovou filozofii teď razí Mezinárodní cyklistická unie (UCI), a tak zavedla od tohoto roku některá nová pravidla. A s nimi i postihy.

Tím, které samotné aktéry závodů pobouřilo nejvíc, je zákaz jízdy na horním rámu kola, tzv. super tuck. Stejně tak nebudou cyklisté moci kopce dolů zdolávat v poloze za sedlem. Nové pravidlo se moc nelíbí ani českému reprezentantovi Zdeňku Štybarovi .

„Měli bychom jít příkladem, mladí kluci to potom zkouší, a pro ně to není bezpečná jízda na kole. To samozřejmě není, protože většinou si v super tucku na rám lehnete, když už nemůžete šlapat, to znamená, že už jedete víc než 70 km/h. Ale nikdo z profíků není blbej, aby to udělal v zatáčce. Je to opravdu v rovných dlouhých sjezdech, kde už nemůžete šlapat a lehnete na rám,“ vysvětluje vítěz etapy na Tour de France z roku 2015.

A s povzdechem dodává: „Je dané, že je to rychlejší a dělají to jenom kluci, kteří jsou na špici, protože za nimi pak jedete v háku, tudíž to nepotřebujete. Ale na špici je to rychlejší, takže každý by toho využíval. Ale když je to zakázané, musíme to respektovat.“

O omezení tohoto způsobu sjezdů mluvil už loni na podzim reprezentační trenér Tomáš Konečný. „Loni se to řešilo, protože se to UCI kvůli bezpečnosti nelíbilo. Teď už je to oficiální. Nemyslím si ale, že to zvedne bezpečnost samotných cyklistů. Spíš se bavíme o bezpečnosti dětí a těch, kteří se na to dívají, protože to samozřejmě budou zkoušet, a tam je nebezpečí velké,“ shoduje se se Štybarem.

Jenže v případě profíků je situace úplně jiná. „Ti to umí. Ono to není úplně jednoduché, pokud tomu nevěnujete nějaké cvičení, člověk se neprotahuje, tak to nedá, aby u toho ještě případně šlapal. Sjezdy jsou nebezpečné obecně. Když jsou někteří na hranici svých možností, chyba může přijít vždycky, i když nejedete na trubce. Když jedete třeba 110, do zatáček nevidíte, není to úplně jednoduché. Věcí, které tam hrají roli, je nespočet… Někdo tam může odhodit bidon, může tam vběhnout pes, cokoliv. Takže si nemyslím, že to pro peloton bude bezpečnější.“

Jenže v pravidlech to je a je třeba je od 1. dubna důsledně dodržovat. Postih za takový prohřešek je totiž stejně krutý jako samotný zákaz: diskvalifikace!

Odhazování bidonů? Nesmyslné pokuty, tvrdí Štybar

Další zvláštní kapitolou je odhazování bidonů a odpadků mimo vyhrazené zóny. Tento prohřešek už byl totiž pokutován i v minulých sezonách. „Tam se mění postihy. Dřív to byla doporučení, a ještě vás museli vidět.“

To teď jde o následující sankce. Na jednorázovkách pokuta, ztráta UCI bodů a diskvalifikace. Na etapových závodech je to pak odstupňované: za první prohřešek pokuta, ztráta UCI bodů a penalizace 30 sekund, dvě minuty minuty pak za druhé porušení stejného pravidla a potřetí odsunutí na konec pořadí. V případě, kdy nebude znám konkrétní viník, jde pokuta za týmem.

„Jsou tam nesmyslné pokuty, někde to už dřív bylo snad i 500 eur. Ale někteří kluci jsou fakt pitomci, protože to hážou do lesa, kde nikdo není. Takže kvůli těmhle to tak je. Ale když se člověk aspoň trošku má k přírodě, tak to hodí k divákům, ti bidon vždycky seberou. A papírky si můžete dát do kapsy, protože to nic neváží a potom je můžete vyhodit v zóně pro to určené,“ chápe ekologické smýšlení Štybar.

Obecně ale těmto konkrétním pravidlům moc nerozumí, protože i podle něj jsou zde důležitější hlediska bezpečnosti cyklistů na závodech, kterými by se měly patřičné orgány zabývat.

„Teď jsme si to uvědomili zase na Tour de la Provence. První závod sezony pro spoustu kluků, a oni tam hned v první etapě naplánují trasu, kde je to na posledních pěti kilometrech z jednoho ostrůvku na druhý. Ještě 800 metrů před cílem pravá zatáčka a veprostřed ostrůvek. To byste se potom UCI nejradši vysmáli, protože nevím, kdo takovou trasu mohl schválit. U takových dojezdů je jasné, že to tam vždycky lehne, protože všichni spurtéři se tam při prvních závodech budou tlačit,“ uvádí aktuální příklad zkušený Čech.

Podle Konečného by se mnohem víc mělo řešit i to, kdo se pohybuje v konvoji čítajícím vedle cyklistů také týmové doprovodné vozy, auta rozhodčích, lékařů a také fotografy a kameramany na motorkách. „Je důležité řidiče, kteří se mají mezi cyklisty pohybovat, dostatečně poučit, co si tam mohou dovolit a co ne,“ říká Konečný.