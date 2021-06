Štybar o stravě cyklistů i módě: Na váze stojím pořád, tepláky nesnáším

Po dubnových potížích se srdcem 35letý český cyklista Zdeněk Štybar už zase v květnu plně trénoval a dostával se do formy. V tomto interview se ale dozvíte třeba i to, jaké nosí hodinky, jak v mládí hrával hokej, komu fandí. Vítěz etapy na Tour de France doufá, že svého syna Lewise také naučí bruslit a hrát hokej, i když v Belgii, kde žije, podle něj vůbec nemají páru, o co se jedná.

Vaši kariéru nedávno zbrzdila nepříjemná věc. Jsou to zhruba dva měsíce od zákroku, který jste prodělal kvůli srdeční arytmii. Je už vše v tomto směru v pořádku?

„Všechno je dobré, cítím se normálně jako předtím. Největší problém byl s tříslem, přes které mi vedli sondu k srdci. To mě zatěžovalo asi nejvíc, ale bylo to jen pár dní a pak už jsem byl úplně v klidu. Tím, že to bylo po Gent-Wevelgem, jsem si protáhl volno, čtrnáct dní jsem neseděl na kole. Aspoň jsem si pořádně orazil. Pak jsem začal trénovat, ale dostal jsem zánět střeva, takže jsem musel zase podstoupit několik vyšetření a opět mě to zbrzdilo. Ale od května už jsem normálně fungoval, trénoval, jako kdybych se normálně připravoval na sezonu. Byl jsem na soustředění v Sierra Nevadě, kde jsem odjel i sedmihodinové tréninky, takže myslím, že všechno funguje tak, jak má.“

Soustředění ve vyšší nadmořské výšce asi také pomáhá dostat se do kondice, že?

„Ano, chtěl jsem odjet pryč, abych měl čas se věnovat jen tréninku a odpočinku. Občas každý sportovec potřebuje vypadnout, být tři týdny někde zavřený. Máte jasný režim: snídaně, trénink, odpočinek, večeře, spánek, a takhle tři týdny. Doopravdy jsem to potřeboval, abych se vrátil zase co nejrychleji do formy.“

V takovém režimu je o vás postaráno, i co se týká jídla. Jak tedy vypadá stravování profesionálního cyklisty?

(usměje se) „No, já myslím, že zrovna tam to nebyl úplně perfektní příklad.“

Jak to?

„Byli jsme ve sportovním centru, takže to bylo jako někde na koleji na škole. Jak ubytování, tak jídlo. Starali se o nás tři maséři, jinak snídaně jsme měli svoje, ale obědy a večeře nám připravovali tam. Jasně, byli jsme ve sportovním centru, takže to tomu odpovídalo, nelze samozřejmě očekávat michelinskou restauraci. Prostě totální základ: k obědu i večeři na výběr mezi suchou rýží a suchými těstovinami, většinou převařenými, salát, maso nebo ryba. A k tomu nějaká zelenina a ovoce.“

To se asi pak těžko hlídá kvalita potravy, ne?

„Možná, že to nebylo úplně ideální. Ale párkrát nám maséři připravili steaky, nakoupili u našeho sponzora kvalitní jídlo a nachystali něco dobrého. Jenže bylo nás tam hodně, takže úplně nešlo, aby pro nás přichystali něco extra. Podle mě si spousta lidí myslí, že jako sportovci, zvlášť cyklisti, potřebujeme zdravou výživu v tom smyslu, že to jsou saláty, avokádo s toastem a tak dále.“

Tak to ale není, že?

„Na to bychom těch šest sedm hodin nedojeli. Takže vždycky musíme najít balanc mezi zdravou výživou a tím, abychom měli dostatek živin pro regeneraci. Těstoviny, rýže, to je pro nás benzín do dalšího dne nebo k regeneraci po tréninku. A k tomu potřebujeme