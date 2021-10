Vše o Paříž - Roubaix: Peklo očekává déšť. Kdo jsou favorité a co je čeká?

Co čekat od závodu Paříž - Roubaix? • FOTO: koláž iSport.cz Tyto záběry si určitě vybaví mnozí příznivci cyklistiky a hlavně klasiky Paříž - Roubaix. První závodníci vjíždí na kostkový, takzvaný pavé úsek, ale vlastně ani pořádně nejsou vidět v rozvířeném prachu od televizních motorek jedoucích před nimi. To by se ale letos mohlo změnit. Předpovědi totiž hlásily už na včerejší premiérový ročník ženského Pekla severu déšť, další se očekával v noci a také v průběhu dnešního hlavního klání mužů. Královna klasik přitom naposledy zažila mokrou edici v roce 2002! Jak si s tím poradí favorité, mezi které je řazen i český jezdec Zdeněk Štybar, a kolik kilometrů po kostkách je čeká?

Netradiční termín „Velikonočního závodu“ Běžný termín klasiky Paříž - Roubaix je už od jejího počátku v roce 1896 v první polovině dubna. V minulém roce však kvůli pandemii covidu-19 byly v této době všechny sportovní akce zrušeny. Královna klasik dostala nový termín v říjnu, jenže ani tehdy nebyla situace na severu Francie dobrá, a tak se loni nejslavnější kostkový závod světa neodjel vůbec. Bylo to poprvé od neuskutečnění kvůli dvěma světovým válkám. Ani letos pandemie klasiku v tradičním termínu neumožnila, ten říjnový však už tentokrát klapne.

Mokré Roubaix S říjnovým termínem bylo už od začátku jasné, že bude větší pravděpodobnost něčeho, co tu bylo naposledy bylo v roce 2002 – mokré a blátivé Roubaix. To si chce alespoň jednou v kariéře vyzkoušet snad každý cyklista. Jenže to přináší i mnohá rizika, která suchá edice nemá. Hrozba defektů a pádů kvůli uklouznutí na „kočičích hlavách“ je podstatně vyšší. A s tím přichází i psychický faktor. „Spousta lidí bude nervózních, což bude asi největší riziko a závod tím může být hodně ovlivněný,“ je přesvědčený Zdeněk Štybar.

Cyklokrosaři ve výhodě? Už při klasickém Pekle severu se často zmiňuje, že zde mají výhodu závodníci, kteří mají předchozí zkušenost z cyklokrosu, jako jsou v současném startovním poli například Zdeněk Štybar, Mathieu van der Poel či Wout van Aert. „Možná budu mít nějakou výhodu, že vím, jak bude kolo reagovat, jak si přibrzdit nebo kde přišlápnout,“ říká Štybar, zároveň ale dodává, že zkušených jezdců je v pelotonu celá řada. Sami závodníci se ale většího rizika neobávají. „Myslím, že to bude dostatečně bezpečné,“ prohlásil vítěz Milán - San Remo Jasper Stuyven. Štybar před Roubaix: Spousta lidí bude nervózních. Kostky z vás vymlátí duši

Nejnáročnější úseky Asi není třeba zmiňovat, že to, co dělá monument (pětice nejvýznamnějších klasik) Paříž - Roubaix tak náročný a zároveň krásný, jsou kostkové úseky, po kterých musí cyklisté na lehce upravených silničních kolech přejet. Letos je jich 30 o celkové délce 55 kilometrů. Každý úsek je označen hvězdičkou podle náročnosti, přičemž nejvyšší počet hvězdiček je pět. Takové sektory jsou na trati dlouhé 258 km tři: Arenberský lesík, Mons-en-Pévèle a Carrefour de l'Arbre.

Favorité WOUT VAN AERT (Bel.) Věk: 27 Starty na Paříž - Roubaix: 2 Nejlepší výsledek na Paříž - Roubaix: 13. místo (2018) Poslední Peklo severu bylo pro belgického závodníka opravdovým peklem. Zažil si zde několik defektů a pádů, přesto to nevzdal a bojoval až do poslední chvíle. Po nevydařeném vystoupení na mistrovství světa minulý týden bude chtít zabojovat i teď. Právě trojnásobný světový šampion v cyklokrosu bude patřit k těm, kteří by měli mít mírnou výhodu v bahnitém a kluzkém terénu. MATHIEU VAN DER POEL (Niz.) Věk: 26 Starty na Paříž - Roubaix: ještě nestatoval Nejlepší výsledek na Paříž - Roubaix: - Na jeho premiéru na Královně klasik se už nějakou dobu těší celý cyklistický svět i on sám. Když loni poprvé v kariéře nastoupil na start dalšího kostkového monumentu Kolem Flander, hned ho ovládl, letos na severu Belgie skončil druhý. Můžeme se tak těšit, co dnes předvede čtyřnásobný mistr světa v cyklokrosu v náročném terénu na Paříž - Roubaix. PETER SAGAN (Sloven.) Věk: 31 Starty na Paříž - Roubaix: 8 Nejlepší výsledek na Paříž - Roubaix: 1. místo (2018) Jako sprintera už slovenskou hvězdu někteří odepisují. Ovšem na jednom se všichni experti shodují: jako klasikář ještě stále velkých věcí dosáhnout může. A proč ne právě tady, kde si v Roubaix před třemi lety dojel pro velkou dlažební kostku (trofej pro vítěze) a své jméno vyryté v legendárních sprchách na velodromu? Ani při poslední odjeté edici závodu se mu nevedlo zle, když v roce 2019 skončil pátý. JASPER STUYVEN (Bel.) Věk: 29 Starty na Paříž - Roubaix: 6 Nejlepší výsledek na Paříž - Roubaix: 4. místo (2017) Na Královně klasik už dokázal dojet čtvrtý a pátý, letos ukázal skvělou formu hned na začátku sezony, když se stal překvapivým vítězem monumentu Milán - San Remo. Na slavném Ronde, tedy Kolem Flander, mu pak patřila čtvrtá příčka, stejně jako na MS. Nad zdravotním stavem dalšího lídra týmu Trek-Segafredo Madse Pedersena visí otazník, a tak by to měl být Stuyven, kdo bude mít maximální podporu parťáků. ZDENĚK ŠTYBAR Věk: 35 Starty na Paříž - Roubaix: 7 Nejlepší výsledek na Paříž - Roubaix: 2. místo (2015 a 2017) Rodák ze Stříbra je jediným českým jezdcem na startu dnešního Paříž - Roubaix. Po zdravotních patáliích, které ho provázely v uplynulém roce, před týdnem na světovém šampionátu sedmým místem ukázal, že se dostal zpět do své nejlepší formy. A to ještě trochu litoval taktického zaváhání. Na Pekle severu tradičně předvádí skvělé výkony, proto českým fanouškům nezbývá než mu přát štěstí a těšit se, co ještě v jeho nohách je. Předchozí vítězové 2020 nejelo se 2019 Philippe Gilbert (Bel.) 2018 Peter Sagan (Sloven.) 2017 Greg van Avermaet (Bel.) 2016 Mathew Hayman (Austr.) 2015 John Degenkolb (Něm.) 2014 Niki Terpstra (Niz.) 2013 Fabian Cancellara (Švýc.) 2012 Tom Boonen (Bel.) 2011 Johan Vansummeren (Bel.)

Symboly Paříž - Roubaix: Dlažební kostka Trojice mužů, která se umístí na stupních vítězů, dostává jako trofej dlažební kostku zasazenou do podstavce (vítěz má tu největší). Jde o symbol toho, co museli na trati zdolat, tedy nemilosrdné kostkové úseky. Kostkové úseky Paříž – Roubaix 2021 a jejich délka 30 : Troisvilles to Inchy (km 96,3 – 2,2 km) *** 29 : Viesly to Quiévy (km 102,8 – 1,8 km) *** 28 : Quiévy to Saint-Python (km 105,4 – 3,7 km) **** 27 : Saint-Python (km 110,1 - 1,5 km) ** 26 : Haussy to Saint-Martin-sur-Écaillon (km 116,6 - 0,8 km) ** 25 : Saint-Martin-sur-Ecaillon to Vertain (km 120,9 - 2,3 km) *** 24 : Capelle to Ruesnes (km 127,3 - 1,7 km) *** 23 : Artres to Quérénaing (km 136,3 - 1,3 km) ** 22 : Quérénaing to Maing (km 138,1 - 2,5 km) *** 21 : Maing to Monchaux-sur-Ecaillon (km 141,2 - 1,6 km) *** 20 : Haveluy to Wallers (km 154,2 - 2,5 km) **** 19 : Trouée d'Arenberg (km 162,4 - 2,3 km) ***** 18 : Wallers to Hélesmes (km 168,4 - 1,6 km) *** 17 : Hornaing to Wandignies (km 175,2 - 3,7 km) **** 16 : Warlaing to Brillon (km 182,7 - 2,4 km) *** 15 : Tilloy to Sars-et-Rosières (km 186,2 - 2,4 km) **** 14 : Beuvry-la-Forêt to Orchies (km 192,5 - 1,4 km) *** 13 : Orchies (km 197,5 - 1,7 km) *** 12 : Auchy-lez-Orchies to Bersée (km 203,6 - 2,7 km) **** 11 : Mons-en-Pévèle (km 209,1 - 3 km) ***** 10 : Mérignies to Avelin (km 215,1 - 0,7 km) ** 9 : Pont-Thibault to Ennevelin (km 218,5 - 1,4 km) *** 8 : Templeuve - L'Epinette (km 223,9 - 0,2 km) * 8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 224,4 - 0,5 km) ** 7 : Cysoing to Bourghelles (km 230,8 - 1,3 km) *** 6 : Bourghelles to Wannehain (km 233,3 - 1,1 km) *** 5 : Camphin-en-Pévèle (km 237,8 - 1,8 km) **** 4 : Carrefour de l'Arbre (km 240,5 - 2,1 km) ***** 3 : Gruson (km 242,8 - 1,1 km) ** 2 : Willems to Hem (km 249,5 - 1,4 km) *** 1 : Roubaix - Espace Charles Crupelandt (km 256,3 - 0,3 km) * Pozn. Počet hvězdiček určuje náročnost úseku, přičemž nejnáročnější mají 5 hvězdiček.

Symboly Paříž - Roubaix: Sprchy na velodromu Ačkoliv týmy mají už dnes ve svých autobusech sprchy s teplou vodou a vším potřebným komfortem, je v podstatě povinností vítěze jít se umýt do sprch na velodromu v Roubaix, kde jsou ještě staré kamenné kóje na převlékání, na kterých jsou umístěny cedulky s vyrytými jmény všech vítězů slavného závodu, který se jezdí už od roku 1896.