Nash byla při rozlučce na MS v cyklokrosu třináctá, osmý titul získala Vosová

Čtyřiačtyřicetiletá držitelka dvou bronzů z MS v krosu z let 2011 a 2017 Nash se v průběhu sedmi více než tříkilometrových okruhů postupně posouvala dopředu a chvílemi se zdálo, že by se mohla prodrat i do první desítky. Nakonec se jí to nepodařilo, na desátou Sanne Cantovou z Belgie měla nejstarší žena ve startovním poli půlminutové manko.

„Kateřina zajela krásný závod. Umístění na 13. místě je pro mě až nečekaně dobré. Přijela velmi dobře připravená. Jela asi třetí závod v sezoně, nyní několik měsíců nezávodila a je to super výsledek,“ řekl svazovému webu reprezentační trenér Petr Klouček.

Dvě velké favoritky závodu Vosová s Brandovou se oddělily od zbytku startovního pole již během druhého okruhu. Taktický boj vyšel lépe Vosové, která vsadila na lepší spurt a v cílové rovince se přehnala přes obhájkyni loňského prvenství z Ostende Brandovou.

„Tohle je něco neuvěřitelného, nemohu tomu vůbec uvěřit,“ jásala Vosová. „Byl to hodně těžký závod. Věděla jsem, že porazit Lucindu bude hrozně moc těžké. I když jsme sem tam něco zkusily, bylo těžké té druhé odjet. Pak už jsem věděla, že se musím snažit zůstat v klidu, udělat v posledním kole vše správně a pak už se jen soustředit na ten závěrečný sprint,“ popsala Vosová.

O 50 sekund později si dojela pro překvapivý bronz Persicová, jež naplno využila chyby nizozemské mistryně světa z roku 2020 Ceylin del Carmen Alvaradové krátce před koncem. Alvaradová za sebou přivezla další dvě krajanky.

Čtyřiatřicetiletá Vosová se vrátila na trůn po dlouhých osmi letech, celkem už má ve sbírce 12 medailí. Vedle osmi zlatých dojela všestranná cyklistická hvězda také dvakrát druhá a dvakrát třetí. Brandová byla zklamaná, na stupně vítězů ale dosáhla popáté za sebou. Ve sbírce má zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.

Závodu mužů do 23 let dominovala jiná krosová velmoc Belgie. Zvítězil Joran Wyseure před krajany Emielem Verstryngem a Thibauem Nysem. Na 22. místě dokončil závod Matěj Stránský, Matyáš Fiala byl pětadvacátý. V klání juniorek se radovala ze zlata Britka Zoe Backstedtová. Nejlepší z Češek byla desátá Julia Kopecky.

Mistrovství světa v cyklokrosu ve Fayetteville (USA):

Ženy elite (21,8 km): 1. Vosová 55:00, 2. Brandová (obě Niz.) -1, 3. Persicová (It.) -51, 4. Alvaradová -1:04, 5. Kastelijnová, 6. Bakkerová (všechny Niz.) obě -1:05, ...13. Nash (ČR) -2:41.

Muži do 23 let (21,8 km): 1. Wyseure 49:21, 2. Verstrynge -13, 3. Nys (všichni Belg.) -33, ...22. Stránský -3:33, 25. Fiala (oba ČR) -4:23.

Juniorky (15,6 km): 1. Backstedtová (Brit.) 41:16, 2. Bentveldová -32, 3. Molengraafová (obě Niz.) -57, ...10. Kopecky -2:03, 13. Jeřábková -3:06, 15. Hladíková -4:10, 20. Hanáková -4:44, 23. Dlasková (všechny ČR) -5:36.