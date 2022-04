Paříž-Roubaix ovlivnily pády a defekty. Vládli boháči z Ineosu

Letošní monument Paříž - Roubaix se jel sice už opět na jaře, ale jeho termín byl posunut o týden dál kvůli prezidentským volbám ve Francii. Díky tomu se na start jako jeden z hlavních favoritů mohl postavit i Wout van Aert. Ten dosud na Pekle severu ještě nedominoval, většinou si totiž vybíral spíš pořádnou porci smůly. A pokračoval v tom i nyní. Ale o tom později.

Závod se, oproti dřívějším ročníkům, vyvíjel odlišněji. Zásluhou aktivity týmu Ineos Grenadiers se totiž nevytvořil v úvodních desítkách kilometrů obvykle početnější únik, tentokrát došlo prakticky k rozpůlení pelotonu. V jeho první části byl právě za britskou stáj černý kůň této kostkové klasiky Filippo Ganna a k radosti českého fanouška nechyběl ani Zdeněk Štybar.

Naopak až v druhé velké skupině byli hlavní favorité Mathieu van der Poel, Van Aert a další. „Náš útok nebyl plánovaný, prostě se to tak vyvinulo. Vstoupili jsme do závodu koncentrovaní, nechtěli jsme dotahovat ztrátu, vždy je totiž lepší, když nahání oni vás. Byli jsme pořád v čele. Pak přišly defekty a pády, ale snažili jsme se zůstat klidní,“ popisoval v cíli Dylan van Baarle z týmu Ineos. „Chtěli jsme závod udělat těžký ostatním,“ dodal ještě.

Záměr podřízeným Davea Brailsforda vyšel geniálně, což se ukázalo pak v samotném závěru. Mezitím se ale z čelní skupiny ještě utrhl Matej Mohorič, Slovinec známý svým nedávným vítězstvím na monumentu Milán - San Remo. Toho tehdy dosáhl s pomocí technické vychytávky v podobě teleskopické sedlovky. Nic podobného by mu ale na kostkovém pekle nebylo moc platné, tady byla viděl především jeho síla v nohou.

Do jednoho z nejdůležitějších a nejnáročnějších úseků – Arenberského lesíku, vjel společně se skupinou: Davide Ballerini, Laurent Pichon, Tom Devriendt, Casper Pedersen. Štybarův týmový kolega Ballerini měl ale defekt hned na začátku úseku. Po jeho projetí odpadl také Pedersen a vepředu už zůstala jen tříčlenná skupinka.

Na velodrom přijel vítěz už osamoceně

Mezitím se hodně rozdělila i původní stíhací parta, ze které se víc dopředu dostali Van Aert, Van der Poel, ale i další z širšího pole favoritů Stefan Küng a Yves Lampaert z Quick-Stepu Alpha Vinyl. Van Aert si během dne vybral další porci smůly v této klasice, když dvakrát musel měnit kolo kvůli defektu.

To samé pak postihlo Mohoriče, jenže 38 km před cílem, což znamenalo konec jeho nadějím na úspěch z úniku. „Měl jsem pocit, že je možné vyhrát. V první polovině jsem měl štěstí, vyvaroval jsem se chaosu, šel jsem brzy do úniku, stálo mě to hodně energie. Takže nakonec defekt mrzí, mohl jsem tam zůstat déle,“ říkal trochu zklamaně závodník z týmu Bahrajn-Victorious, kterému v sestavě kvůli potížím se srdcem chyběl obhájce loňského prvenství Sonny Colbrelli.

Mohorič pak už počkal na stíhací skupinu, ve které byl také Van Baarle. Nizozemský cyklista, který je vicemistrem světa z minulého roku, pak ukázal své dovednosti, když za to vzal na posledních kostkových úsecích. Na jednom z nejznámějších s názvem Carrefour de l´Arber už jen navyšoval svůj náskok a na velodrom v Roubaix přijel osamoceně.

„Je to neuvěřitelné, až na velodromu jsem začal věřit, že to vyjde. Pořád jsem se díval naproti, jestli už tam někdo přijel, pak už jsem opravdu věřil, že jsem vítězem. Je to monument, něco, co chcete vyhrát. Byl jsem druhý na Flandrech a teď jsem vyhrál Roubaix, nemám k tomu slov,“ dodal Van Baarle, kterému jako první přišel v cíli pogratulovat týmový šéf Brailsford. Pro Ineos (dřív Sky) jde totiž o první výhru na nejslavnější kostkové klasice.

Zdeněk Štybar dojel při své deváté účasti na tomto monumentu na 45. místě.

Cyklistický závod Paříž-Roubaix (WorldTour) - 257,2 km:

1. Van Baarle (Niz./Ineos Grenadiers) 5:37:00, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 4. Devriendt (Belg./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 5. Mohorič (Slovin./Bahrajn-Victorious) všichni -1:47, 6. Petit (Fr./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 7. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 8. Pichon (Fr./Arkéa Samsic) všichni -2:27, 9. Van der Poel (Niz./Aplecin-Fenix) -2:34, 10. Lampaert (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) -2:59, ...45. Štybar (ČR/Quick-Step Alpha Vinyl) -12:35.