Žebříček cyklistických platů: vládne Pogačar. Sagan je boháč i bez výsledků

Bernal je zaměstnancem týmu Ineos Grenadiers, tedy nejbohatší sestavy v celém pelotonu. Stále teprve pětadvacetiletý Bernal kromě Tour de France v roce 2019 ovládl také loňské Giro d´Italia. Jenže začátkem tohoto roku se doma v Kolumbii těžce zranil při tréninku na časovkářském speciálu a v první řadě po několika operacích byl rád, že bude moct vůbec chodit. Teď už sice zveřejnil fotografie z prvních vyjížděk na kole, ale zda zasáhne letos do nějakých závodů, nyní vůbec jasné není. A zde je třeba připomenout jednu důležitou věc, a to tu, že i cyklistům mohou v takových případech jejich zaměstnavatelé potom platy krátit. Vždy ale záleží na tom, jak mají sepsanou smlouvu. A s tím se nikdo nechlubí.

4. Geraint Thomas

3,5 milionů eur (85,5 mil. korun)

Také v tomto případě se jedná o vítěze Tour de France, i když už z roku 2018. Nutno ale říct, že tento Velšan od té doby žádné velké vítězství nezaznamenal. Vlastně od svého triumfu na ‚Staré dámě‘ si připsal jen dvě výhry – vloni celkovou na Kolem Romandie a jednu etapu na Critériu du Dauphiné. Zde můžeme použít stejné zaklínadlo jako u Bernala: i on je zaměstnancem nejbohatšího týmu Ineos, kde i mnozí další šampioni z dřívějších let pobírají vysoké platy. Pětatřicetiletý milovník ragby má navíc podepsáno až do konce příštího roku.