MS v silniční cyklistice zavítá do Austrálie. Naděje na zlatý hattrick se Alaphilippovi ztrácí před očima.

Už 95. MS v silniční cyklistice se letos uskuteční v Australském Wollongongu, které je vzdáleno asi 100 km od Sydney. Na jezdce v seniorské kategorii čeká 266,9 kilometrů a převýšení 3 945 metrů. Šampionát se koná u protinožců teprve podruhé a roli v hlavním závodě může hrát spousta faktorů. MS se koná pouhý měsíc od evropského šampionátu a týden od konce španělské Vuelty, takže velký vliv může hrát únava, ale také posun času, na který si spoustu závodníků bude zvykat jen pár dní před závodem. Vliv může mít i počasí nebo povětrnostní podmínky. Náročná trať by mohla vyhovovat univerzálům. I proto je největším favoritem bývalý cyklokrosař a jeden z nejzajímavějších mužů pelotonu Wout Van Aert. Belgičan na sebe naposledy upozornil na Tour, kde vyhrál zelený dres, bojoval o puntíky, vyhrával etapy nebo tahal do kopců celkového vítěze Jonase Vingegaarda. Wout je zkrátka všeuměl. Takových je ale mezi jezdci víc a konkurovat v boji o triumf mu může třeba Mathieu van der Poel nebo Remco Evenpoel, který zazářil na letošní Vueltě. Když se ale podíváme na výškové metry, které jezdce čekají, nejde nezmínit ani Tadeje Pogačara, který je letos zatím bez velkého kariérního úspěchu. Změnit to může právě v Austrálii a jeden konkurent v podobě vítěze posledních dvou MS mu již ubyl. Na dvojnásobného vítěze Tour de France byl vypsán zajímavý kurz, na který si můžete vsadit u Fortuny. Alaphilippe se v Austrálii zřejmě nepředstaví. A to nejen v hromadném závodě. Na programu je i tradiční časovka. V té loni i předloni uspěl olympijský vítěz Filippo Ganna. Italský supertalent tak také může zaútočit na zlatý hattrick a napodobit tak legendy cyklistiky, jako byl třeba Eddie Merckx. Na šampionátu se představí také Peter Sagan. Legendární rodák z Žiliny už třikrát v řadě vyhrál, a to mezi lety 2015-2017. Mezi favority letos patřit určitě nebude, ale o návrat mezi elitu bude usilovat. Nominace českého týmu zatím není známá. Loni z našich dojel v závodě nejlépe Štybar, který skončil sedmý a v časovce Josef Černý, který dojel se ztrátou až na 32. místě. Se svým výkonem rozhodně spokojený nebyl a jeho ambice míří výš. Třeba se mu je podaří naplnit už letos.

Na MS se ale bojuje kompletně o 11 medailí a rozhodně nejde jen o mužské závody. Na programu jsou velmi zajímavé boje mezi juniory a ženami. Elite závod žen měří 164,3 km a startuje v Helensburghu. Závodnice budou zdolávat i místní obávaný vrchol Mount Keira Loop. Městský okruh ve Wollongongu pak obkrouží hned šestkrát a nastoupají 2433 m. Obhajovat triumf bude Elisa Balsamo. Na všechny závody MS si můžete vsadit s výhodnými bonusy.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.