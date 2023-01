Štybara těšilo, že nebyl nejstarší: Ale chyběla technika. Teď už jde na silnici

Posledním závodem Světového poháru ve španělském Benidormu pro něj skončila i tato cyklokrosová sezona. Zdeněk Štybar v ní ale s výkony spokojený nebyl a i kvůli tomu už zavrhl únorové mistrovství světa. Podepsalo se na tom hned několik faktorů. Přesto je ale odhodlaný s tím něco udělat do příští sezony, kdy se chce zúčastnit MS v Táboře. „Budu tomu muset dát rozhodně víc přípravy,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Zdeněk Štybar Narozen: 11. prosince 1985 (37 let)

Výška/váha: 183 cm/68 kg

Disciplína: silniční cyklistika

Tým: Quick-Step Alpha Vinyl (2011-2022), Jayco AlUla (od 2023)

Největší úspěchy - cyklokros: 3x mistr světa (2010 Tábor, 2011 Sankt Wendel, 2014 Hoogerheide), 7x mistr ČR (2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Silniční cyklistika: vítěz etapy na Tour de France (2015), vítěz etapy na Vuelta a España (2013), vítěz Eneco Tour (2013), vítěz na Strade Bianche (2015), vítěz na E3 BinckBank Classic (2019), vítěz Omloop Het Nieuwsblad (2019), mistr ČR 2014

Odjel jste dvanáct cyklokrosových závodů. Jakou známku byste si za ně dal?

(usměje se) „Tak 4-.“

Jste na sebe až tak přísný?

„Myslím, že víc si nezasloužím. Cyklokrosy pro mě po silničním mistrovství světa v Austrálii byly spíš protáhnutím sezony, abych ji po nemocech zakončil v co nejlepší formě, dostal do sebe ještě nějaké intenzity, techniku. Začátek se celkem povedl. Tábor jsem si fakt užil.“

A potom?

„Měl jsem krátké volno a soustřední. Pak jsem jel na Vánoce do Čech, kde bylo počasí, jaké bylo. Tady jsem měl v úmyslu jít do terénu, ale nakonec jsem vůbec nešel a rovnou skočil do závodů. Bez přípravy, bez specifického tréninku. Šel jsem do toho ze silnice a podle toho to vypadalo. Navíc jsem ještě jednou spadl na silnici a doteď mě ještě bolí rameno. Takže jsem pár tréninků musel vynechat.“

Loni jste nejel vůbec žádný cyklokrosový závod, že?

„Přesně tak. Jsou to tři roky, kdy jsem měl naposledy nějaké závody. Za prvé mi chyběla technika. Přes Nový rok jsem onemocněl, takže jsem jeden závod i vynechal, protože mi fakt nebylo dobře. Další věcí bylo, že v podstatě ze dne na den jsem změnil kolo, což jsem taky trošku podcenil. Takže důvodů, proč jsem nejel líp, bylo víc.“

Kdyby šlo všechno hladce, bylo by to lepší?

„Ani tak bych určitě nebyl o tři minuty rychlejší. Bral jsem to jako skvělý trénink a zapadalo mi to do programu. Poslední dva roky jsem málo závodil i na silnici, tak jsem potřeboval dál do sebe dostávat intenzitu. Splnilo to účel.“

I když se sebou spokojený nejste, pořád jste se držel ve výsledcích většinou v první dvacítce. Užil jste si alespoň tento návrat k cyklokrosu?

„Ano, protože mi tam fandila spousta lidí. Trošku jsem se bál, že když po Novém roce půjdu z belgického týmu do australského, možná podporu fanoušků trošku ztratím. Ale vůbec se to neprojevilo. A i když jsem jel dlouho za prvními kluky, fandili mi. To jsem si fakt užíval, protože to bylo trošku jako za starých časů a za to jsem byl fakt rád. Ale pak se jely závody jako Koksijde a Zonhoven, a to jsem si opravdu neužil, to bylo hrozný.“

V čem přesně?

„Jsou to závody v písku a z toho jsem nespal, už když jsem cyklokros jezdil naplno. Vždycky jsem byl nervózní a teď zase vím proč. V písku my Češi jezdit neumíme. A i když se mi na něm nějaké výsledky v minulosti povedly, vždycky jsem měl velký respekt.“

V našem posledním rozhovoru jste vzpomínal, že při jednom závodu za vámi přišel mladý kluk a vyprávěl, jak si přál stát se Štybym na startu. Říkal jste v žertu, že takové věci jste úplně slyšet nechtěl. Už nic, co by vás deptalo, nepřišlo?

„Nic dalšího už ne. Snad jen to, že jsem byl nejstarší ve startovce.“

Trochu vás uklidním. Startoval s vámi i Kostaričan, kterému je skoro 40 let.

„Vážně? Tak to doufám, že mě neporazil.“ (směje se)

Jel jste i hodně závodů, kde vyhrávali Wout van Aert s Mathieum van der Poelem. Jak ti, pro které je cyklokros hlavní disciplínou, vnímají, když se jim tihle dva objeví na závodech? Je jim jasné, že porazit je bude téměř nemožné?

„Myslím, že kdykoliv, když do toho naskočili oni dva a Tom Pidcock, to tak bylo. Poslední roky jsou tihle kluci odstřelení. Ale to jsou extrémní talenty. Vyhrávají největší závody na silnici. Je logické, když vyrůstali v cyklokrosu, že mají pořád techniku a ještě k tomu neuvěřitelný výkon.“

Jak to máte s technikou vy?

„Když jsem z toho na dva tři roky vyskočil, a pak jsem jel zase nějaké závody v terénu, tak jsem to nezapomněl. Protože to někde v hlavě a v pocitech je. Ale to mi taky bylo 28, jako je teď jim. Jenže jsme o deset let dál. Za prvé jsem pomalejší, ze silnice už nemám takovouhle výbušnost, netrénoval jsem to, nepiloval jsem techniku, takže je jasné, že z toho vypadnu. Není to tak, že skočím na krosové kolo a hned mi to jde. Na trati před startem stihnu projet tři kola, ale abych to všechno pořádně vstřebal, musel bych jich dát aspoň deset.“

Takže na příští sezonu se budete připravovat víc?

„Jestli budu chtít jet víc závodů, budu se tomu doopravdy muset víc věnovat. Vím, že teď už je pro mě nemožné zazávodit si s těmi nejlepšími. Abych se aspoň občas dostal do desítky, musel bych tomu obětovat hodně času.“

Na poslední cyklokrosový závod jste si odskočil ze soustředění s týmem Jayco AlUla ve Španělsku. Jak jste se v něm zabydlel?

„Celkem dobře. Fakt se mi tady líbí. Od samého začátku to na mě udělalo dobrý dojem, už na první schůzi v Turíně. Zalíbila se mi atmosféra, styl týmu, jak pracují, personál, jezdci. Musím říct, že jsem nečekal, že se mi tady bude až takhle líbit. Člověk se totiž vždycky bojí změny, obzvlášť po tolika letech (v Quick-Stepu byl od roku 2011). Ale zatím to vidím velice pozitivně a těším se na závody.“

Jak by měl teď na začátku sezony vypadat váš program?

„Nejdřív pojedu do Saúdské Arábie (Saudi Tour 30. 1. – 3. 2.). Potom Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne - Brusel - Kuurne, Strade Bianche, Tirreno - Adriatico a klasiky až do Amstelu.“

A co některá z Grand Tour? Giro d´Italia se kvůli jarním klasikám nejeví moc reálně…

„To záleží, jak to všechno bude vypadat. V tuhle chvíli je to těžké říct, po zkušenostech z minulých let nad tím ani nechci přemýšlet. Každopádně budu rád, když nějakou Grand Tour pojedu, protože loni jsem na žádné nebyl.“

SP v Benidormu v číslech

Muži: 1. Van der Poel (Niz.) 1:00:00, 2. Van Aert stejný čas, 3. Iserbyt -9, 4. Sweeck (všichni Belg.) -20, 5. Pidcock (Brit.) -34, 6. Kuhn (Švýc.) -56, ...22. BOROŠ -3:14, 23. ŠTYBAR -3:19, 24. A. ŤOUPALÍK -3:46, 28. VANÍČEK -4:42. Průběžné pořadí SP (po 13 ze 14 závodů): 1. Sweeck 355, 2. Vanthourenhout (Belg.) 309, 3. Iserbyt 274, ...17. BOROŠ 90, 47. ŠTYBAR 12, 60. A. ŤOUPALÍK 6, 68. ŘÍMAN 4.

Ženy: 1. Van Empelová 52:47, 2. Pieterseová -3, 3. Van Anrooijová (všechny Niz.) -13, 4. Persicová (It.) -21, 5. Brandová -53, 6. Worstová (obě Niz.) -55, ...32. JEŘÁBKOVÁ -5:38, HLADÍKOVÁ nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 13 ze 14 závodů): 1. Van Empelová 395, 2. Pieterseová 350, 3. Van Anrooijová 264, ...29. ZEMANOVÁ 42, 54. HLADÍKOVÁ 14, 68. KOPECKY 7, 85. JEŘÁBKOVÁ 1.

Muži do 23 let: 1. Nys (Belg.) 47:43, ...13. FIALA -1:25, 33. KERL -5:05, 36. STRÁNSKÝ -5:49.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Nys 160, ...19. FIALA 26, 34. JINDŘICH 7, 38. M. KOPECKÝ 5.

Junioři: 1. Corsus (Belg.) 42:44, ...21. JEŽEK -1:05, 38. SAMEC -4:58.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Bixiaux (Fr.) 129, ...6. JEŽEK 68, 22. NOVOTNÝ 18, 24. ŠUMPÍK 17, 35. SAMEC 9, 38. HOJKA 6, 43. FALTÝNEK 2.

Juniorky: 1. Molengraafová (Niz.) 39:06, ...14. HANÁKOVÁ -4:12.

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Molengraafová 160, ...8. HANÁKOVÁ 61, 17. DOUDĚROVÁ 23, 21. DLASKOVÁ 19, 24. NOVÁKOVÁ 16.