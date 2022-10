Štybarův návrat do SP, v Táboře byl sedmnáctý: Skvělý zážitek! Boroš devátý

Ještě že tady nejeli Van der Poel s Van Aertem a Pidcockem, oddechl si po včerejším závodu Světového poháru v Táboře s úsměvem Zdeněk Štybar. Důvod byl jasný. I když na jihu Čech startovala v závodu žen i mužů cyklokrosová špička, první kola se jela v celkem rozumném tempu.

„Oni by jeli od lajny k lajně a nezpomalili by. To by se jelo více po jednom. Tady jsem měl motivaci v podobě skupin před sebou,“ hlásil v cíli Štybar.

Jeho nevýhodou totiž bylo, že kvůli tomu, že poslední závod v cyklokrosu jel v lednu 2021, musel kvůli špatnému postavení v žebříčku statovat až ze zadních pozic. V úvodu tak bylo jeho hlavním úkolem probít se víc dopředu. „To mě stálo dost sil aspoň se trošku poposunout na nějaké patnácté dvacáté místo,“ připustil nyní už převážně silničář.

Cyklokrosová nevyježděnost se pak projevila i na samotné trati. „Ztrácel jsem v zatáčkách, ale tím, že čelo nejelo první kola úplně rychle, jsem doufal, že si to budu moct docvaknout, když se to trochu zastaví. Místem, kde jsem si to mohl vždycky dojet, byla silnice, ale stálo mě to hrozně sil,“ popsal své snažení během osmi okruhů, které se včera v Táboře jely.

Velkým lákadlem pro muže, který v Táboře v roce 2010 získal první cyklokrosový duhový trikot v kategorii elite je světový šampionát, jenž se zde uskuteční začátkem února 2024. I proto by se rád cyklokrosových závodů účastnil častěji, když mu to zdraví a nový tým dovolí. Má totiž co dohánět v technice. „Dostat se do toho zpátky by zabralo dost času. Poslední roky jsem se tréninku na cyklokros nevěnoval, proto dost ztrácím,“ připustil.

Ovšem pokud by prý v Táboře na MS přišlo padesát tisíc diváků, byla by to pro něj obrovská motivace na sobě zapracovat. „Už teď musím říct, že to díky fanouškům byl skvělý zážitek, výborně jsem si zazávodil. Chci jim moc poděkovat, bylo to neuvěřitelné. Přišlo mi, že už jsem na MS a že jedu o vítězství. Doopravdy mi to dodalo obrovskou motivaci a chuť dát do toho, co budu moct,“ pochvaloval si atmosféru.

Diváci do cíle hnali také místního rodáka Michaela Boroše, momentální českou cyklokrosovou jedničku. Ten byl v části závodu dokonce na sedmé příčce, ze které se propadl na konečné 9. místo. To je po 14. a 10. pozici ze Světových pohárů v USA letos zatím nejlepší umístění.

„Jsem spokojený, teď rozhodně na víc nebylo. Byl to těžký závod, všichni jeli doraz. Je to důležitý výsledek pro motivaci do dalších závodů a doufám, že se mi tak bude dařit dál,“ řekl Boroš v rozhovoru pro ČT sport.

Z vítězství se radoval suverén dosavadní sezony Eli Iserbyt, který soupeřům pláchl už v předposledním kole a pohlídal si další úspěch.

Výsledky závodu Světového poháru v cyklokrosu v Táboře:

Muži:

1. Iserbyt (Belg.) 1:02:43, 2. Van der Haar (Niz.) -5, 3. Vanthourenhout -26, 4. Sweeck -32, 5. Hermans -43, 6. Adams (všichni Belg.) -48, ...9. Boroš -1:05, 17. Štybar -1:46, 22. Říman -3:06, 26. Hula -3:42, 28. Vaníček (všichni ČR) -5:47.

Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 1. Iserbyt 120, 2. Sweeck 82, 3. Vanthourenhout 72, ...7. Boroš 45, 29. Štybar 9, 36. Říman 4.

Ženy:

1. Van Empelová 53:32, 2. Pieterseová -3, 3. Worstová -4, 4. Betsemaová (všechny Niz.) -8, 5. Vasová (Maď.) -9, 6. Alvaradová (Niz.) -26, ...14. Zemanová -1:48, 25. Jeřábková -4:11, 37. Vaníčková -5:24, 47. Hladíková (všechny ČR) -7:39

Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 1. Van Empelová 120, 2. Worstová 71, 3. Alvaradová 70, ...28. Zemanová 12, 45. Jeřábková 1.

Muži do 23 let (19,35 km):

1. Nys 48:13, 2. Michels -1, 3. Verstrynge (všichni Belg.) -36, ...16. Fiala -2:25, 19. Jindřich -2:37, 26. Černý -3:41, 29. Kerl (všichni ČR) -3:57.

Junioři (14,57 km):

1. Bisiaux (Fr.) 42:27, 2. Ježek (ČR) -6, 3. Vandenberghe (Belg.) -7, ...9. Šumpík -47, 26. Hojka -1:56, 27. Faltýnek -2:05, 29. Kuba (všichni ČR) -2:10.

Juniorky (12,95 km):

1. Molengraafová (Niz.) 37:38, 2. Chladoňová (SR) -4, 3. Moorsová (Belg.) -27, ...10. Dlasková -1:33, 13. Hanáková -2:06, 18. Nováková -2:54, 20. Douděrová (všechny ČR) -3:22.