Hvězdy to ještě nebalí: Pogačar na MS i v Kanadě. A kde se představí Češi?

Ani s příchodem podzimu neutichá cvrkot kol na cyklistických závodech. Vítěze všech letošních Grand Tour už sice známe, ale stále zbývá udat dresy pro evropského mistra i ten s duhou na prsou. Také slavná klasika Kolem Lombardie má ještě u roku 2024 prázdné políčko pro vítěze. O všechny tyto triumfy se budou ucházet největší hvězdy. Ale pár jich také bude chybět.

Rozhodně to nebude případ Tadeje Pogačara. Ačkoliv už vyhrál Giro d´Italia i Tour de France, na listu jeho letošních velkých cílů ještě není vše odškrtnuto. Na rozjezd si má dát kanadské jednorázovky, nejprve v pátek v Quebeku a pak nedělní Montreal.

Poté se přesune zpět do Evropy, kde už netrpělivě ve Švýcarsku vyhlíží světový šampionát (silniční závod mužů 29. září). Přestože si slovinská star věřila i na těch minulých, tentokrát jsou její šance mnohem větší. Trať z Winterthuru do Curychu měří skoro 274 kilometrů a cyklisté na ní nastoupají 4470 výškových metrů, přestože se nepojede do žádných velkých hor.

Ani světovým šampionátem Pogačarova sezona ještě neskončí, v plánu má italské klasiky, jež vyvrcholí obhajobou na monumentu v Lombardii. Tam slavil v posledních třech ročnících.

Světový šampionát si jako cíl podzimu vybral také vítěz olympijské časovky i silničního závodu Remco Evenepoel. Ve Švýcarsku to bude ale náročnější. Olympijský závod měl téměř o dva tisíce výškových metrů méně. Také Belgičan chce pak v říjnu zaútočit na trofej v Lombardii.

Obhájce duhového dresu Mathieu van der Poel nejprve prověří formu na mistrovství Evropy už tuto neděli. Na rovinatější trati v Belgii ale bude mít za soupeře vynikající sprintery: Jaspera Philipsena, Tima Merliera, Jonathana Milana, Madse Pedersena, ale třeba i českého mladíka Pavla Bittnera, který právě ve sprintu vyhrál etapu na španělské Vueltě.

Letos už naopak neuvidíme druhého muže Tour de France Jonase Vingegaarda. Dánský cyklista se ještě dává do pořádku po těžkém pádu v Baskicku, aby mohl do příští sezony nastoupit opět stoprocentní. A také s manželkou Trine očekávají narození druhého dítěte. Kvůli zranění z Vuelty už odpískal zbytek sezony i Wout van Aert.

Česká sestava na mistrovství světa ještě oznámena nebyla, ale neměl by v ní chybět Jan Hirt, který po absolvování Gira a Tour odpočíval a nyní individuálně trénuje. Mathias Vacek vynechává ME, a tak třeba zamíří také ještě do Švýcarska na světový šampionát.

