Vakoč jede gravelové MS a myslí na medaili: Být favorit? Super pocit

Když v necelých třiceti letech končil silniční kariéru, bylo to pro mnohé velké překvapení. Takto brzy? Jenže Petr Vakoč chtěl zkusit ještě i další věci. Třeba se zúčastnil nejznámějšího bikového etapového závodu Cape Epic. Letos stál desetkrát na pódiu, třikrát na nejvyšším stupínku zase v jiné disciplíně – našel se na štěrku, tedy v gravelových závodech. „Mnohé, kteří na toto kolo sednou, překvapí, jak těžký terén se na tom dá zvládnout,“ přibližuje Vakoč samotné kolo. Promluvil ale i o podmínkách, a zda se dá touto disciplínou živit.

Chystáte se na gravelové mistrovství světa, kde jste jedním z favoritů i díky tomu, že jste nedávno ovládl dlouhodobý seriál UCI Gravel World Series. Je to dobrý pocit?

„Ano, je to super, je to velmi dobrý pocit. Samozřejmě tím, že pojede Mathieu van der Poel, asi nejsem top favorit, je přeci jen těžké tyhle skoro nadlidi porazit. Ale věřím, že tam je šance minimálně na medaili a mezi gravel závodníky patřím k těm nejlepším. Navíc mnohokrát jsem ukázal, že jsem schopný i s těmi nejlepšími silničáři na gravelu závodit. Těším se na to.“

Jak těžké bylo ovládnout UCI Gravel World Series? Často si totiž sportovci i víc váží vítězství v dlouhodobých soutěžích jako Světový pohár a podobně.

„Bylo to náročné, jsem rád, že jsem byl hodně konzistentní. Mnohokrát se mi podařilo být na pódiu a jsem fakt rád, že jsem to dokázal vyhrát, i když jsem na to nebyl vyloženě soustředěný.“

Na co jste se tedy zaměřoval?