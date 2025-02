Poctiví lidé pořád jsou. Kluci donesli hvězdě ztracené hodinky. A odměna?

Už od samotného startu mu bylo jasné, že svého velkého soupeře Mathieu van der Poela na cestě za jeho sedmým titulem mistra světa v cyklokrosu neohrozí. I tak Wout van Aert připravil tisícovkám diváků ve francouzském Liévinu nádhernou podívanou. Z 37. místa po startu se probojoval až na stříbrnou pozici. A tu si chtěl za každou cenu udržet.

Proto do své jízdy dal úplně všechno. Dokonce obětoval i své chytré hodinky. V posledním kole totiž zavadil o jeden ze sloupků, které lemovaly trať a na nichž byly upevněny zábrany, aby na trase nepřekáželi diváci. Při tomto střetu spadly hodinky z Van Aertova zápěstí.

Když pak už se stříbrnou medailí na krku dával rozhovory, poklepal jeden z francouzských pořadatelů na rameno tiskového mluvčího belgického týmu, jenž stál kousek od Van Aerta: „Jsou tady dva kluci a rádi by Woutovi dali jeho ztracené hodinky.“

Mezitím cyklista se stříbrnou medailí na krku dokončoval rozhovory s novináři, kteří se ho mimo jiné ptali na to, co mu řekne jeho trenér z týmu Visma-Lease a Bike na to, že mu neposkytne data ze závodu. „Teď asi nic. Horší ale je, že až mi na konci roku bude chybět pět kilometrů do nějakého pěkného kulatého čísla, tak mi to vyčte. Takhle totiž ti chlápci uvažují, vážně,“ usmál se Van Aert.

Když s novináři domluvil, dva malí fanoušci se zvonci na povzbuzování na krku mu předali hodinky. On nejprve zkontroloval, jestli jsou to opravdu ty jeho. Byly.

„Děkuju, kluci. Kde jste je našli?“ zeptal se podle webu IDL Pro Cycling. „V klesání,“ odpověděli mu.

Sám cyklista totiž zjistil až v cíli, že o hodinky přišel.

„Chcete se vyfotit?“ zeptal se ještě malých fandů, kteří nadšeně přikývli. Takový suvenýr jejich kamarádi totiž určitě mít nebudou.

„Je fajn, že na světě jsou ještě pořád poctiví lidé,“ usmál se Van Aert nad celou příhodou. Díky těmto dvěma klukům mohl později nahrát na do aplikace Strava údaje z mistrovského závodu.