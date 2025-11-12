Placené vstupné v cyklistice? Jen tak závody přežijí, tvrdí organizátor
Silniční cyklistika je jeden z mála sportů, kam se jen tak můžete přijít podívat na závody a nemusíte řešit žádné vstupné. Jenže nároky na finanční zajištění rostou a peněz se mnohdy nedostává tolik, kolik je potřeba. „Některé závody v Itálii zaniknou,“ varuje bývalý profesionál Filippo Pozzato. A nejen v Itálii. Proto navrhuje zavedení vstupného na některých atraktivních úsecích tratí.
Pokud chtějí fanoušci cyklistiky vidět ty největší světové hvězdy v akci, mohou vyrazit a stojí je to v podstatě jen cestu na závody. Jenže pro některé menší podniky je už neudržitelné spoléhat jen na pár sponzorů a veřejné finance. Proto přišel bývalý italský profesionál a nyní organizátor závodů Filippo Pozzato s myšlenkou zavedení vstupného na cyklistických závodech.
„Myslím, že je to jediné řešení, které máme k přežití do budoucna. Jsme jediný sport, který nemá model prodeje vstupenek,“ nechal se slyšet Pozzato na webu SpazioCyclismo.
Vítěz monumentu Milán-San Remo z roku 2006 a současný prezident PP Sport Events organizuje mimo jiné závod druhé nejvyšší kategorie Veneto Classic. A právě na něm už praktikoval výběr vstupného na jednom z nejzajímavějších míst závodu, což je také model, který navrhuje. Ve stoupání, které jezdci absolvovali šestkrát, se vybíralo vstupné 10 eur (asi 243 Kč).
„Když jsem tento model zavedl poprvé, vyslechl jsem si od lidí řadu urážek. Ale za to, abyste viděli neligový fotbalový zápas, platíte také 15 eur. Tak proč byste nemohli zaplatit ještě míň a vidět nejlepší cyklisty na světě?“ říká Pozzato.
S touto myšlenkou souhlasí i ředitel Czech Tour Leopold König. Ví ale, že to nepůjde ráz na ráz. „Je to složité, protože to nemá moc velkou historii, respektive skoro žádnou. Povědomí o silniční cyklistice je takové, že se za to neplatí. Což se pak těžko najednou mění. Ale samozřejmě to smysl dává. Protože je to sport, který je velmi navštěvovaný, a příjmy, byť by to bylo marginální vstupné, třeba oněch deset eur, by byly významným rozpočtovým prvkem pro každého organizátora,“ říká někdejší závodník týmu Sky.
Zaveďme vstupné, pojďme mít VIP hosty
Sám navrhuje ale trochu jinou cestu. „Myslím, že by bylo vhodné to na menších závodech začít realizovat na bázi dobrovolnosti, nechat tomu volný průběh. Za rok to zrevidovat, podívat se, jaké to mělo ohlasy. Protože podle mě bude spousta lidí ochotných zaplatit pět, deset eur za to, že kolem pojede show.“
Zavedení vstupného má podporu i u jiných. Jerome Pineau, bývalý generální manažer týmu B&B Hotels, který bojoval s finančními problémy a na konci roku 2022 ukončil činnost, navrhuje jeho zavedení na významných místech závodu, jako je třeba posledních pět kilometrů legendárního stoupání Alpe d´Huez. „Zaveďme vstupné, pojďme mít VIP hosty, pojďme vytvořit něco, na čem budeme vydělávat peníze,“ navrhuje.
König si dokáže představit, že když se vytvoří vhodný model, který dá výběru vstupného jednotný rámec, mohlo by to fungovat. A kde například? „Třeba zpoplatnit cíl. To si dovedu představit, že by na poslední kilometr už nemohli fanoušci za nějaké zátarasy, zvlášť u cíle na kopci. Určitě by to šlo i na celé kopce, od začátku stoupání.“
Vstupné by pak podle něj nemuselo být velké, ale spíš symbolické. „Vyjádření toho, že si diváci váží práce cyklistů a organizátorů. A ti si zase váží fanoušků. Tak si řeknou: Pojďme do toho ještě napustit nějaké peníze, ať to můžeme dělat lépe i pro vás, ať závody nekrachují, neživoří, nestávají se bezpečnostní problémy a tak dále,“ dodává König.
Současně si také všichni uvědomují, že za vstupné musí fanouškům nabídnout zábavu, ale i zázemí nad rámec pouhého sledování závodu.
Když se vrátíme na české území, Czech Tour v nejbližší době neplánuje žádné vstupné pro diváky. „Uvažovali jsme nad VIP vstupenkami, které by zprostředkovaly zážitek i s nějakou přidanou hodnotou, ale vstupné pro širší veřejnost určitě ne,“ uvádí ředitel závodu.
- 720 - Tolik platících diváků zaznamenali letos na závodu Veneto Classic. Cílem organizátorů pro další období je tisícovka. Pokud by měli i nadále služby zkvalitňovat, museli by také zvýšit vstupné.