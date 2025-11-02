Cyklistický trh: přestup desetiletí, vykoupení ze smlouvy i transfer výhodný pro Vacka
Boje o ty nejlepší sportovce a smlouvy se nesvádí jen ve fotbale či hokeji. Také cyklistický trh mívá velmi zajímavou nabídku a poptávku. Letos se navíc v případě hned dvou velkých jmen řešilo i odstupování od platných kontraktů, což přináší nesnadná a často i zdlouhavá vyjednávání mezi agenty jezdců a stávajícími týmy. Jaké nejzajímavější přestupy se tedy letos uskutečnily? Jak může jeden z nich pomoci české naději Mathiasi Vackovi? A jak jsou na tom se smlouvami čeští jezdci?
Přestup desetiletí
Remco Evenepoel (Belg., 25 let)
Ze Soudal-Quick Step do Red Bull-Bora-hansgrohe
O tomto přestupu už se spekulovalo několik let. Největší belgická naděje však měla platný kontrakt u „podlahářů“ až do konce roku 2026 a dřívější šéf Patrick Lefevere o vykoupení ze smlouvy nechtěl ani slyšet. Ovšem jeho nástupce chce týmu navrátit někdejší klasikářskou slávu, a tak se mu hodilo, že ušetří na vysokém platu jezdce hlavně na celková pořadí. I pro Evenepoela jde o výhodný přestup. Podle nepotvrzených informací si má ročně vydělat 6-8 milionů eur, zatímco po zisku dvou olympijských titulů měl být jeho roční plat 5,5 milionů eur. Jak to bude v příští sezoně s hierarchií v týmu plném hvězd (Primož Roglič, Florian Lipowitz a další) ale zatím známo není.
Dusno v celku z Emirátů
Juan Ayuso (Šp., 23 let)
Z UAE Team Emirates-XRG do Lidl-Trek
I v případě talentovaného Španěla se už před rokem mluvilo o jeho nespokojenosti v celku, kde je největší hvězdou Tadej Pogačar. Navíc v uplynulé sezoně se vyšvihl Isaac del Toro, a tak už bylo v týmu z Emirátů až příliš dusno. Proto se i Ayuso, stejně jako Evenepoel, vykoupil z platného kontraktu (až do konce roku 2028). V jeho případě se čekalo o něco déle, než z několika spekulací byla jedna potvrzena. Rodák z Barcelony přestoupí do týmu, kde na svou příležitost čeká také Čech Mathias Vacek, do Lidl-Trek. A ne všichni ze současné sestavy amerického týmu z toho byli nadšení. Nelibost vyjádřil třeba Mattias Skjelmose, jenž měl být hlavním mužem na celková pořadí.
Francouzský talent k Britům
Kévin Vauquelin (Fr., 24 let)
Z Arkéa B&B Hotels do Ineos Grenadiers
Z týmu, který už v příští sezoně nebude patřit mezi světovou elitu, se mladý Francouz vyšvihl do jedné z nejbohatších sestav. Pro něj určitě dobrý přestup, a ve stejný výsledek doufám i britská sestava, která od výhry Egana Bernala na Tour de France 2019 stále hledá někoho, kdo tento úspěch zopakuje. Letos skončil Vauquelin na Staré dámě sedmý, přičemž nejlepší muž Ineosu Thymen Arensman až dvanáctý. Přesto by měl být Nizozemec stále jedničkou na Grand Tours, protože vrchařskými schopnostmi Francouze převyšuje.
Posila pro návrat ke klasikářské slávě
Jasper Stuyven (Belg., 33 let)
Z Lidl-Trek do Soudal-Quick Step
Tento přestup jen potvrzuje, že se belgický Quick Step navrací ke své klasikářské DNA. Stuyven je vítěz monumentu Milán-San Remo či klasiky Kuurne-Brusel-Kuurne. Kolem Flander jel už jedenáctkrát, Paříž-Roubaix desetkrát, takže v tomto případě si Belgičané kupují především zkušenosti. A doufají, že svým fanouškům opět přinesou radost z výher na závodech, které jsou pro Belgičany alfou a omegou. Jeho přestup navíc může být plusem i pro Mathiase Vacka v Lidl-Trek, který by mohl dostat v jarních jednorázovkách větší prostor.
Pomocník pro budoucího vítěze TdF?
Tiesj Benoot (Belg., 31 let)
Z Visma-Lease a Bike do Decathlon CMA CGM
Na všech frontách posiluje také francouzský Decathlon, jenž bude mít od příští sezony i nového sponzora namísto dlouholetého partnera - pojišťovny AG2R La Mondiale. Celek vedle jiných posílí také zkušený klasikář a nesmírně užitečný domestik v podnicích Grand Tours. Právě na etapových závodech by měl předávat své zkušenosti a vést v současnosti největší francouzskou naději na možnou budoucí výhru na Tour de France, teprve devatenáctiletého Paula Seixase.
Hledání domova
Cian Uijtdebroeks (Belg., 22 let)
Z Visma-Lease a Bike do Movistar
Druhý muž letošní Czech Tour si svůj tým stále hledá. Po potížích v celku Bora-hansgrohe předčasně odešel do nizozemské sestavy Visma-Lease a Bike. Ani tam však asi necítil, že by mohl dostat v budoucnu větší příležitost hlavně na třítýdenních etapácích, a tak se po dvou letech znovu stěhuje. Tentokrát do španělského Movistaru, který vedle Enrica Mase žádnou výraznou postavu pro Grand Tours nemá. Španělům se upsal rovnou na čtyři roky, což se v cyklistice považuje za dlouhodobý kontrakt. Velkou část letošní sezony stál kvůli bolestem zad, čímž přišel i o možnost startovat na některé z Grand Tour. Pro příští sezony ale doufá talentovaný vrchař, že dostane příležitostí mnohem víc.
Co Češi?
- Pavel Bittner – smlouva platná v Picnic-PostNL (1. divize) do konce 2026
- Josef Černý – pro příští sezonu zatím bez smlouvy
- Jan Hirt - smlouva platná v Premier Tech (1. divize) do konce 2026
- Petr Kelemen – smlouva platná v Tudor Pro Cycling (2. divize) do konce 2027
- Vojtěch Kmínek – smlouva platná v Burgos-Burpellet BH (2. divize) do konce 2026
- Matyáš Kopecký – přestup do Unibet-Rose Rockets (2. divize) do konce 2027
- Tomáš Kopecký – smlouva platná v Unibet-Rose Rockets (2. divize) do konce 2027
- Pavel Novák – přestup do Movistaru (1. divize) do konce 2028
- Jakub Otruba – prodloužení smlouvy v Caja Rural-Seguros RGA (2. divize) do konce 2026
- Mathias Vacek – prodloužení smlouvy v Lidl-Trek (1. divize) do konce 2029
- Adam Ťoupalík – smlouva platná v Unibet-Rose Rockets (2. divize) do konce 2027