Bittner o sprintech: Výhra už musí přijít. Teď pojede proti mimozemšťanům na Roubaix
Sprinty jsou disciplínou, v níž se třiadvacetiletý český cyklista Pavel Bittner (Picnic PostNL) našel. V této sezoně v nich skončil už třetí a teď ve středu při klasice Scheldeprijs druhý. „Letos jsem se ve sprintech zase zlepšil,“ hlásí v rozhovoru pro iSport s nadějí, že se zase konečně dočká i výhry. Teď ho však v neděli čeká jeho oblíbené kostkové Paříž-Roubaix. Poprvé ho pojede i jeho nizozemská přítelkyně Mire Knavenová, jejíž táta před 25 lety slavil na velodromu v Roubaix vítězství.
Ve významné sprinterské klasice Scheldeprijs jste teď ve středu skončil druhý, zaostal jste jen za prvotřídním sprinterem Timem Merlierem. Jste spokojený, nebo je tam nějaké ale?
„Výsledkově jsem samozřejmě spokojený. Říkat, že bych byl spokojený jen s vítězstvím, by bylo trošku hloupé. Byl jsem rád za druhé místo, i když po vítězství teď pořád koukám. Ale počítat s tím, že bych vyhrál Scheldeprijs… To je závod, který někteří cyklisté vyhrají jen jednou za kariéru. Byl jsem hlavně spokojený s tím, jak jsme jeli týmově a jakou jsem měl podporu do závěrečných kilometrů. To bylo největší vítězství, jak do toho všichni týmoví kolegové šli naplno a chtěli, abychom měli hezký výsledek. To pro mě bylo asi i důležitější.“
Schledeprijs není sice klasika na té nejvyšší úrovni World Tour, přesto pro vás sprintery znamená hodně, že?
„Ano, je to tradiční závod, který se jezdí v období největších klasik. Čili všichni jsou ve velké formě. Je to závod, který z 90 procent končí ve sprintu, takže je to takové neoficiální mistrovství světa sprinterů, nebo se tomu tak dřív říkalo. Vždycky ti nejlepší sprinteři z celého roku vyhráli Scheldeprijs. Marcel Kittel to vyhrál pětkrát, Merlier teď potřetí. A je to pro některé i poslední generálka na Paříž-Roubaix. Ve středu protočit nohy trošku do rychla a v neděli pak na Roubaix. Letos tam z top sprinterů chyběl jen Jonathan Milan a ti, kteří jsou zranění. Startovka byla dost nadupaná, takže dojet v tomhle druhý je určitě dobrý pocit.“