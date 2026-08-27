MS horských kol 2026: program, výsledky, Češi na startu 37. ročníku
- Od 26. do 30. srpna se koná mistrovství světa horských kol 2026, které pořádá italské středisko Val di Sole.
- Česká výprava čítá 20 jezdců a chybět mezi nimi nebude ani osminásobný český šampion Ondřej Cink.
- Na nedělním závodě XCO kategorie Elite se očekává kompletní světová špička v čele s Tomem Pidcockem a hlavně Mathieuem van der Poelem.
Kdy a kde se jede MS horských kol 2026?
37. ročník světového šampionátu horských kol se jede od 26. do 30. srpna ve Val di Sole. Toto italské středisko pořádá akci již popáté v historii, naposledy se tu šampionát konal před pěti lety. Hlavní závod XCO – Muži Elite se jede v neděli 30. srpna od 15:15.
Program a výsledky MS horských kol 2026
|Datum a čas
|Závod
|Výsledky
|26. 8., 10:00
|E-XC – ženy Elite
|1. Spielmannová (Rak.) 48:26
2. Stirnemannová (Švýc.) +0:11
3. Wiedmannová (Rak.) +0:44
|26. 8., 11:30
|E-XC – muži Elite
|1. Gilloux (Fr.) 53:38
2. Ryf (Švýc.) +0:08
3. Tempier (Fr.) +2:10
|26. 8., 17:00
|XCR – týmová štafeta
|1. Itálie 1:08:06
2. Švýcarsko +0:51
3. USA +1:31
7. Česko +4:01
|27. 8., 9:30
|XCO – juniorky
|1. Grossmannová (Švýc.)
2. Bukovská (ČR)
3. Vauchampová (Fra.)
17. Grohová (ČR)
31. Novotná (ČR)
|27. 8., 11:00
|XCO – junioři
|27. 8., 15:30
|XCC – ženy do 23 let
|27. 8., 16:30
|XCC – muži do 23 let
|27. 8., 17:45
|XCC – ženy Elite
|27. 8., 18:30
|XCC – muži Elite
|28. 8., 10:30
|DHI – kvalifikace juniorky
|28. 8., 10:30
|DHI – kvalifikace junioři
|28. 8., 15:30
|DHI – kvalifikace ženy Elite
|28. 8., 15:30
|DHI – kvalifikace muži Elite
|29. 8., 9:15
|DHI – juniorky
|29. 8., 10:00
|DHI – junioři
|29. 8., 13:20
|DHI – ženy Elite
|29. 8., 15:00
|DHI – muži Elite
|30. 8., 9:00
|XCO – ženy do 23 let
|30. 8., 11:00
|XCO – muži do 23 let
|30. 8., 13:00
|XCO – ženy Elite
|30. 8., 15:15
|XCO – muži Elite
Kde sledovat MS v horských kolech 2026 v TV?
Práva na světový šampionát v horských kolech vlastní ČT sport. Zápasy i závody můžete sledovat také na ČT sport Plus, případně mohou fanoušci využít přenosy placené stanice Eurosport.
Česká nominace na MS v horských kolech 2026
Na mistrovství světa uvidíme početnou českou enklávu, která čítá dvacet jmen. Nechybí v ní Ondřej Cink ani Barbora Bukovská, kteří mají velké ambice uspět. Cink si navíc zazávodí ve všech disciplínách kategorie Elite.
|Juniorky
|Barbora Bukovská (XCO), Lucie Grohová (XCO, XCR), Justýna Novotná (XCO).
|Junioři
|Ondřej Plic (XCO), Josef Kuchař (XCO, XCR), Matyáš Povolný (DHI), Stanislav Mlčák (DHI), Jaroslav Beran (DHI).
|Muži U23
|František Hojka (XCO, XCC, XCR), Ondřej Novotný (XCO, XCC).
|Ženy U23
|Simona Spěšná (XCO, XCC), Eliška Hanáková (XCO, XCR), Amálie Gottwaldová (XCO, XCC).
|Ženy Elite
|Tereza Tvarůžková (XCO, XCC), Adéla Holubová (XCO, XCR).
|Muži Elite
|Ondřej Cink (XCO, XCC, XCR), Jan Zatloukal (XCO), Jan Sáska (XCO), Kryštof Húšť (DHI), Ondřej Kolečík (DHI).
Hvězdy na MS horských kol 2026 ve Val di Sole
Největší pozornost se soustředí na závěrečný závod mužů Elite v kategorii XCO. V něm se představí největší hvězdy, mezi kterými vyčnívají Tom Pidcock a hlavně Mathieu van der Poel. Trojnásobný vítěz Paříž–Roubaix dokázal na světovém šampionátu horských kol v roce 2018 vybojovat bronz. Nyní by rád přidal do sbírky další cenný kov.