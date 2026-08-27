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MS horských kol 2026: program, výsledky, Češi na startu 37. ročníku

Biker Ondřej Cink dojel v závodě SP v cross country v Novém Městě na Moravě stejně jako před týdnem v Albstadtu čtvrtý
Biker Ondřej Cink dojel v závodě SP v cross country v Novém Městě na Moravě stejně jako před týdnem v Albstadtu čtvrtýZdroj: ČTK / Plíhal Libor
Mathieu van der Poel v akci během závodu
Cyklokrosařka Barbora Bukovská je juniorskou mistryní Evropy
Ondřej Cink v Toku doplatil na defekt
Ondřej Cink na závodech v Novém Městě na Moravě
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Otakar Plzák
Cyklistika
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  • Od 26. do 30. srpna se koná mistrovství světa horských kol 2026, které pořádá italské středisko Val di Sole.
  • Česká výprava čítá 20 jezdců a chybět mezi nimi nebude ani osminásobný český šampion Ondřej Cink.
  • Na nedělním závodě XCO kategorie Elite se očekává kompletní světová špička v čele s Tomem Pidcockem a hlavně Mathieuem van der Poelem.

Kdy a kde se jede MS horských kol 2026? 

37. ročník světového šampionátu horských kol se jede od 26. do 30. srpna ve Val di Sole. Toto italské středisko pořádá akci již popáté v historii, naposledy se tu šampionát konal před pěti lety. Hlavní závod XCO – Muži Elite se jede v neděli 30. srpna od 15:15.

Program a výsledky MS horských kol 2026

Datum a časZávodVýsledky
26. 8., 10:00E-XC – ženy Elite1. Spielmannová (Rak.) 48:26
2. Stirnemannová (Švýc.) +0:11
3. Wiedmannová (Rak.) +0:44
26. 8., 11:30E-XC – muži Elite1. Gilloux (Fr.) 53:38
2. Ryf (Švýc.) +0:08
3. Tempier (Fr.) +2:10
26. 8., 17:00XCR – týmová štafeta1. Itálie 1:08:06
2. Švýcarsko +0:51
3. USA +1:31
7. Česko +4:01
27. 8., 9:30XCO – juniorky1. Grossmannová (Švýc.) 
2. Bukovská (ČR)
3. Vauchampová (Fra.)
17. Grohová (ČR)
31. Novotná (ČR)
27. 8., 11:00XCO – junioři 
27. 8., 15:30XCC – ženy do 23 let 
27. 8., 16:30XCC – muži do 23 let 
27. 8., 17:45XCC – ženy Elite 
27. 8., 18:30XCC – muži Elite 
28. 8., 10:30DHI – kvalifikace juniorky 
28. 8., 10:30DHI – kvalifikace junioři 
28. 8., 15:30DHI – kvalifikace ženy Elite 
28. 8., 15:30DHI – kvalifikace muži Elite 
29. 8., 9:15DHI – juniorky 
29. 8., 10:00DHI – junioři 
29. 8., 13:20DHI – ženy Elite 
29. 8., 15:00DHI – muži Elite 
30. 8., 9:00XCO – ženy do 23 let 
30. 8., 11:00XCO – muži do 23 let 
30. 8., 13:00XCO – ženy Elite 
30. 8., 15:15XCO – muži Elite 

Kde sledovat MS v horských kolech 2026 v TV?

Práva na světový šampionát v horských kolech vlastní ČT sport. Zápasy i závody můžete sledovat také na ČT sport Plus, případně mohou fanoušci využít přenosy placené stanice Eurosport.

Česká nominace na MS v horských kolech 2026

Na mistrovství světa uvidíme početnou českou enklávu, která čítá dvacet jmen. Nechybí v ní Ondřej Cink ani Barbora Bukovská, kteří mají velké ambice uspět. Cink si navíc zazávodí ve všech disciplínách kategorie Elite.

JuniorkyBarbora Bukovská (XCO), Lucie Grohová (XCO, XCR), Justýna Novotná (XCO).
JuniořiOndřej Plic (XCO), Josef Kuchař (XCO, XCR), Matyáš Povolný (DHI), Stanislav Mlčák (DHI), Jaroslav Beran (DHI).
Muži U23František Hojka (XCO, XCC, XCR), Ondřej Novotný (XCO, XCC).
Ženy U23Simona Spěšná (XCO, XCC), Eliška Hanáková (XCO, XCR), Amálie Gottwaldová (XCO, XCC).
Ženy EliteTereza Tvarůžková (XCO, XCC), Adéla Holubová (XCO, XCR).
Muži EliteOndřej Cink (XCO, XCC, XCR), Jan Zatloukal (XCO), Jan Sáska (XCO), Kryštof Húšť (DHI), Ondřej Kolečík (DHI).

Hvězdy na MS horských kol 2026 ve Val di Sole

Největší pozornost se soustředí na závěrečný závod mužů Elite v kategorii XCO. V něm se představí největší hvězdy, mezi kterými vyčnívají Tom Pidcock a hlavně Mathieu van der Poel. Trojnásobný vítěz Paříž–Roubaix dokázal na světovém šampionátu horských kol v roce 2018 vybojovat bronz. Nyní by rád přidal do sbírky další cenný kov.

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