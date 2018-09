Šílenost v NFL, hráč ukončil kariéru v poločase: Nechtěl jsem se obelhávat!

"Byl to zásadní krok, ale jsem s tím smířený," uvedl po utkání v prohlášení Davis. Ujistil, že se nechtěl dotknout trenéra ani spoluhráčů. "Pro mě i mou rodinu je důležitější, abych odešel zdravý, než abych se tvářil jako bojovník a odbelhal se, když už bude pozdě," konstatoval třicetiletý defenzivní hráč.

Davis, který debutoval v NFL v roce 2009 v dresu Miami Dolphins a později hrál také za Indiana Colts, přišel do Buffala před touto sezonou. V únoru podepsal roční smlouvu na pět milionů dolarů, ale nakonec si za Bills zahrál jen jednou. V úvodním zápase proti Baltimore Ravens nenastoupil.

He "had an honest moment" with himself.



Buffalo Bills cornerback Vontae Davis retired from the NFL halfway through a game.



