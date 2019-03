Přestupová bouře v NFL: Beckham je v Clevelandu, Bell míří do Jets | iSport.cz

Z největších zoufalců je najednou postrach celé NFL. Cleveland Browns v lize amerického fotbalu v přímém přenosu odhazují svou dlouholetou nálepku outsidera a do zářivé budoucnosti se dívají s novou superhvězdou. Ještě před oficiálním startem volného trhu Browns získali díky trejdu Odella Beckhama Jr. z New York Giants. Další eso, running back Le’Veon Bell z Pittsburghu, posílí New York Jets.