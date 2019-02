Chybí vám NFL? Za mořem začala nová soutěž amerického fotbalu | iSport.cz

Zakladatelem a generálním ředitelem soutěže je filmový a televizní producent Charlie Ebersol. Druhým důležitým mužem je bývalý hráč, člen síně slávy NFL a televizní expert Bill Polian. Ebersol se inspiroval u soutěže XFL wrestlingového miliardáře Vince McMahona, která se hrála v roce 2001. V konkurenci slavné ligy vydržela pouze jednu sezonu. V roce 2020 by se však měla znovu hrát.

Výhodou AAF je hrací plán během mimosezonní části NFL, proto má šanci se udržet. Jejím plusem navíc může být úprava pravidel, která má za úkol především zkrátit hrací čas a zápasy zatraktivnit pro fanoušky, což podle některých expertů může působit jako test před změnou pravidel v NFL. Konkrétně jde o snížení času na rozehrání jednotlivých akcí ze 40 vteřin na 35 a dále méně reklam během přenosu. Hra by měla být rychlejší a plynulejší.

Další zajímavostí je omezení kopů. Na začátku utkání nebude potřeba kicker, který zápas zahájí. Své útočné snažení týmy zahájí rovnou na 25 yardové linii. Dalším omezením bude nahrazení potvrzovacích kopů za jeden bod po touchdownech. Místo toho se týmy vrhnou na dvoubodové konverze, které jsou známé z NFL jako riskantnější varianta, když je potřeba dotahovat skóre.

Liga je prozatím složená jen z osmi týmů, ze kterých čtyři zamíří do play off. Vyřazovací boje by měly vyvrcholit na konci dubna 2019 na stadionu Sama Boyda v Las Vegas.

Týmy, které nastoupily do historicky první sezony AFF, jsou Atlanta Legends, Birmingham Iron, Memphis Express a Orlando Apollos ve východní a Arizona Hotshots, San Diego Stallions, San Antonio Commanders a San Diego Fleet v západní konferenci.

Hráče si soutěž rekrutuje jak z univerzit nebo kanadské fotbalové ligy CFL, tak z bývalých hráčů NFL, kteří se naplno neprosadili.